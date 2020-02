Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал седьмым игроком в истории НХЛ, забросившим больше 40 шайб в возрасте до 21 года.

Andrei Svechnikov’s game-winning goal marked the 43rd goal of his career. He is one of nine active players to score at least 40 as a teenager. #NHLStats pic.twitter.com/MHGbq1PVGM