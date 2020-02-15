Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал седьмым игроком в истории НХЛ, забросившим больше 40 шайб в возрасте до 21 года.
Сегодня «Харрикейнз» одержали домашнюю победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Свечников. Для 19-летнего нападающего этот гол стал 23-м в сезоне и 43-м в карьере в НХЛ.
Ранее 40 и более шайб до 21 года забрасывали шесть хоккеистов: Патрик Лайне, Сидни Кросби, Илья Ковальчук, Стивен Стэмкос, Джефф Скиннер и Мэтт Дюшейн.
Напомним, Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года в первом раунде под общим вторым номером.
«Харрикейнз» набрали 69 очков и занимают восьмое место в таблице Восточной конференции. 16 февраля «Каролина» примет «Эдмонтон».
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