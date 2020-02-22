Шестеркин стал третьим голкипером-новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал третьим новичком в истории клуба с шестиматчевой победной серией.

Российский голкипер отразил 27 бросков в игре против «Каролины» (5:2) и одержал шестую победу кряду в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Шестеркин стал третьим новичком в истории клуба с шестиматчевой победной серией.

Отметим, что для 24-летнего вратаря эта победа стала восьмой в девяти матчах регулярных чемпионатов НХЛ.