Шестеркин стал третьим голкипером-новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией

Российский голкипер отразил 27 бросков в игре против «Каролины» (5:2) и одержал шестую победу кряду в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Шестеркин стал третьим новичком в истории клуба с шестиматчевой победной серией.

Отметим, что для 24-летнего вратаря эта победа стала восьмой в девяти матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Igor Shesterkin is the third rookie goaltender in @NYRangers history to record a win in 6+ consecutive appearances within a regular season, joining Jim Henry from Jan. 18 – Feb. 5, 1942 (7-0-0) and Steve Weeks from March 8-26, 1982 (6-0-0). #NHLStats pic.twitter.com/VI43c3Q5bq