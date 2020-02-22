Шестеркин стал третьим голкипером-новичком в истории «Рейнджерс» с шестиматчевой победной серией

Российский голкипер отразил 27 бросков в игре против «Каролины» (5:2) и одержал шестую победу кряду в регулярных чемпионатах НХЛ.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Шестеркин стал третьим новичком в истории клуба с шестиматчевой победной серией.
Отметим, что для 24-летнего вратаря эта победа стала восьмой в девяти матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
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