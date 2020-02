Георгиев пропустил курьезный гол в игре против «Айлендерс» (видео)

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Как сообщает «Профиль», в тот момент, когда «Рейнджерс» выигрывала со счетом 2:0, защитник «Айлендерс» Райан Пулок бросил от синей линии. Шайба врезалась в стекло за воротами, в этот момент Георгиев потерял ее из виду. Шайба оказалась у дебютанта «Айлендерс» Пажо, который не растерялся и отправил ее в пустые ворота.

Safe to say that Jean-Gabriel Pageau (@JGPageau) has acclimated well... pic.twitter.com/DYXxHSiN9z