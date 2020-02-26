Георгиев пропустил курьезный гол в игре против «Айлендерс» (видео) Сегодня «Рейнджеры» одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Как сообщает «Профиль», в тот момент, когда «Рейнджерс» выигрывала со счетом 2:0, защитник «Айлендерс» Райан Пулок бросил от синей линии. Шайба врезалась в стекло за воротами, в этот момент Георгиев потерял ее из виду. Шайба оказалась у дебютанта «Айлендерс» Пажо, который не растерялся и отправил ее в пустые ворота.

Safe to say that Jean-Gabriel Pageau (@JGPageau) has acclimated well... pic.twitter.com/DYXxHSiN9z — NHL (@NHL) February 26, 2020

Напомним, «Айлендерс» на своем льду в овертайме проиграли «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1).

Георгиев отразил 42 броска из 45.