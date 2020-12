НХЛ на своем официальном сайте представила календарь нового сезона.

Турнир стартует 13 января пятью матчами. Завершится регулярный чемпионат 8 мая.

The countdown to January 13 is on!



Full Schedule ➡️ https://t.co/Sb8ZnAFFYY pic.twitter.com/fPjP4qRg2q