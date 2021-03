Пользователи NHL Network признали шайбу Капризова лучшим голом недели (видео)

Болельщики признали шайбу российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, заброшенную форвардом на 49-й минуте встречи с «Аризоной», лучшим голом минувшей недели в НХЛ.

Как сообщает NHL Network, за гол 23-летнего россиянина проголосовали 41,4% респондентов. Второе место у нападающего «Торонто» Остона Мэттьюза (34%), третьим стал форвард клуба «Эдмонтон» Леон Драйзайтль (24,6%). Всего в голосовании приняли участие 512 человек.

We should start putting an «all of the above» option on these polls.



For now, vote for Goal of the Week below! #NHLNow