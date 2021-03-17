Сайт НХЛ определил Капризова главным претендентом на «Колдер Трофи»

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов является главным претендентом на награду лучшем новичку сезона «Колдер Трофи» по мнению авторов официального сайта НХЛ.

После подведения итогов голосования оказалось, что 16 из 17 журналистов поставили Капризова на первое место, набрав 84 очка. Вторым стал немецкий нападающий «Оттава Сенаторз» Тим Штюцле - 37. На третьем месте расположился голкипер «Чикаго Блэкхокс» финн Кевин Ланкинен - 32.

Напомним, что россиянин выступает за «Уайлд» с 2020 года. Капризов перешел их московского ЦСКА.