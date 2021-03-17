Сайт НХЛ определил Капризова главным претендентом на «Колдер Трофи»

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НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Питтсбург Пинг 0 Бостон Брюинз 0 П1 2.32 Х 4.10 П2 2.65
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпи 0 Нью-Йорк Айлен 0 П1 2.60 Х 4.10 П2 2.34
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Юта Джаз 0 П1 2.35 П2 1.62
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Детройт Ред Уи 0 Каролина Харри 0 П1 4.20 Х 4.50 П2 1.69
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.18 П2 5.10
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Си 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.37 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Атланта Хоукс 0 П1 4.00 П2 1.26
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Колорадо Эвела 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.59 Х 4.70 П2 4.80
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.41 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Нью-Орлеан Пел 0 П1 1.79 П2 2.07
НБА - регулярный чемпионат 05:30 Лос-Анджелес Л 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.32 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 18:00 Ротор 0 Ростов 0 П1 3.90 Х 3.10 П2 2.20
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Салават Юлаев 0 П1 1.90 Х 3.90 П2 3.70
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 2.00 Х 3.70 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 20:00 ЦСКА 0 Зенит 0 П1 3.70 Х 3.40 П2 2.17
Россия - Премьер-Лига 20:00 Ахмат 0 Арсенал 0 П1 1.80 Х 3.60 П2 4.90
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Ян 0 Гройтер Фюрт 0 П1 3.10 Х 4.00 П2 2.16
Германия - Бундеслига 21:00 Гамбург Тауэрс 0 Лёвен Брауншве 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 22:00 Куинз Парк Рей 0 Миллуолл 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Ноттингем Форе 0 Норвич Сити 0 П1 4.20 Х 3.50 П2 1.95
Англия - Чемпионшип 22:00 Уиком Уондерер 0 Барнсли 0 П1 5.00 Х 3.60 П2 1.79
Англия - Чемпионшип 22:45 Бирмингем Сити 0 Рединг 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.23
Англия - Чемпионшип 22:45 Блэкберн Ровер 0 Бристоль Сити 0 П1 1.82 Х 3.60 П2 4.80
Англия - Чемпионшип 22:45 Шеффилд Уэнсде 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.80
Лига чемпионов 23:00 Челси 0 Атлетико М 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Лига чемпионов 23:00 Бавария 0 Лацио 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 9.10
17 марта 00:25
автор: Степан Шереметьев

Сайт НХЛ определил Капризова главным претендентом на «Колдер Трофи»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов лидирует в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ среди новичков, забросив десять шайб и сделав 14 результативных передач в 26 матчах.

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов является главным претендентом на награду лучшем новичку сезона «Колдер Трофи» по мнению авторов официального сайта НХЛ.

После подведения итогов голосования оказалось, что 16 из 17 журналистов поставили Капризова на первое место, набрав 84 очка. Вторым стал немецкий нападающий «Оттава Сенаторз» Тим Штюцле - 37. На третьем месте расположился голкипер «Чикаго Блэкхокс» финн Кевин Ланкинен - 32.

Напомним, что россиянин выступает за «Уайлд» с 2020 года. Капризов перешел их московского ЦСКА.

источник: NHL (НХЛ)
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