Чемпионат мира по мини-футболу: Россия уступила Аргентине в серии пенальти

Сборная России по пенальти уступила команде Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу.
Мини-футбол
Чемпионат мира
1/4 финала
Россия – Аргентина – 1:2 (1:1, 4:5 по пенальти)
Сборная России по пенальти уступила команде Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу.
Мини-футбол
Чемпионат мира
1/4 финала
Россия – Аргентина – 1:2 (1:1, 4:5 по пенальти)
Россия: Антошкин (35’).
Напомним, что девятый чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве, в городах Вильнюс и Каунас. Россия выступала в одной группе с Узбекистаном, Гватемалой и Египтом, заняв первое место с девятью очками. Аргентина также заняла первое место в своей группе (Иран, Сербия, США). В 1/4 финала удачнее оказались аргентинцы, выиграв в серии пенальти 6:5. В полуфинале Аргентина сыграет с Бразилией 29 сентября в Каунасе.