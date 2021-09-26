Чемпионат мира по мини-футболу: Россия уступила Аргентине в серии пенальти

В одном ударе от полуфинала… Как Россия проиграла Аргентине по пенальти на чемпионате мира по мини-футболу

Россияне отыгралась в основное время (1:1), были лучше в дополнительное, но смазали три шестиметровых попытки из семи и уступили аргентинцам в 1/4 финала ЧМ-2021 в Литве.