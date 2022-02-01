Испания разгромила Словакию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

В матче 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная Испании нанесла крупное поражение команде Словакии и вышла в полуфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу испанцев, в составе которых дублями отметились Рауль и Мельядо, а еще один мяч забил пока не уходящий с поля без гола на этом первенстве Серхио Лозано.

Словаки смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Сербина.

Таким образом, определился состав полуфинальных пар: Испания сыграет с действующим обладателем трофея Португалией, а в параллельном матче встретятся Россия и Украина.

Футзал

Чемпионат Европы. Полуфинал

Испания - Словакия - 5:1 (3:0)

Голы: Мельядо, 2; 24; Рауль, 16; 35; Лосано, 10 - Сербин, 34.