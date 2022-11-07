Футзалист сборной России Асадов о поражении от Таджикистана: Совершили много детских ошибок

Игрок сборной России по мини-футболу Янар Асадов прокомментировал поражение от команды Таджикистана в товарищеском матче.

«Для болельщиков столько голов - это хорошо, но мы пропустили очень много мячей. Поздравляю Таджикистан с победой. В первую очередь провалились в защите и совершили много детских ошибок, которые и закончились взятием ворот. Будем исправлять. Тяжело проигрывать в футболке сборной России», - приводит слова футболиста пресс-служба РФС.

Напомним, встреча завершилась со счетом 10:7 в пользу Таджикистана. При этом Асадов забил в ворота соперника пять мячей.

Напомним, что позже в Душанбе проведут контрольный матч и футбольные сборные двух стран.