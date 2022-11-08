Сборная России по мини-футболу победила Таджикистан в товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу со счетом 6:2 в гостях победила Таджикистан во втором товарищеском матче между национальными командами.

В составе сборной России по дублю оформили Артем Ниязов (8-я и 39-я минута) и Андрей Понкратов (14, 22), также за нашу команды голами отличились Андрей Заболонков (10) и Олег Денисов (20).

Напомним, что накануне успех праздновала сборная Таджикистана, которая победила Россию - 10:7.

Мини-футбол

Товарищеский матч.

Душанбе

Таджикистан – Россия – 2:6 (1:4)

Состав сборной России: Путилов, Балашов — Заболонков, Рубцов, Фахрутдинов, Денисов, Асадов, Карпов, Понкратов, Зайцев, Москалёв, Ниязов.

Голы: Еров, 4 (1:0). Ниязов, 8 (1:1). Заболонков, 10 (1:2). Понкратов, 14 (1:3). Денисов, 20 (1:4). Понкратов, 22 (1:5). Ризомов, 32 (2:5). Ниязов, 39 (2:6).