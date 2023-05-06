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Определились все полуфиналисты чемпионата России по мини-футболу

Последним участником полуфинала стал «Газпром-Югра».
06 мая 2023 15:46
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Газпром-Югры» стали последними участниками полуфиналов чемпионата России по мини-футболу. В пятом четвертьфинальном матче они победили нижегородское «Торпедо» со счетом 10:5.

Таким образом, стали известны обе полуфинальные пары турнира. В первом полуфинале «Газпром-Югра» отправится в гости к «Норильскому никелю». Первые два матча состоятся 13 и 14 мая.

Во втором полуфинале сыграют МФК КПРФ и «Синара». Первые матчи пройдут в Подмосковье в период с 12 по 15 мая, ответные — 20-23 мая. В случае необходимости, пятый матч будет сыгран в период с 27 по 28 мая. Точные даты будут определены позже.

источник: «Советский спорт»
Определились все полуфиналисты чемпионата России по мини-футболу
Последним участником полуфинала стал «Газпром-Югра».
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