Определились все полуфиналисты чемпионата России по мини-футболу

Футболисты «Газпром-Югры» стали последними участниками полуфиналов чемпионата России по мини-футболу. В пятом четвертьфинальном матче они победили нижегородское «Торпедо» со счетом 10:5.

Таким образом, стали известны обе полуфинальные пары турнира. В первом полуфинале «Газпром-Югра» отправится в гости к «Норильскому никелю». Первые два матча состоятся 13 и 14 мая.

Во втором полуфинале сыграют МФК КПРФ и «Синара». Первые матчи пройдут в Подмосковье в период с 12 по 15 мая, ответные — 20-23 мая. В случае необходимости, пятый матч будет сыгран в период с 27 по 28 мая. Точные даты будут определены позже.