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«КПРФ» победил «Синару» в первом полуфинальном матче Суперлиги

Московский клуб повел в серии до трех побед.
13 мая 2023 16:44
автор: Александр Евграфов

Московский «КПРФ» победил екатеринбургскую «Синару» в первом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «КПРФ» отличились Сергей Абрамович, Сергей Крыкун и Андрей Заболонков. Ещё один мяч футболист «Синары» Григорий Валеев отправил в собственные ворота. За «Синару» забили Валерий Дёмин, Григорий Валеев и Никита Фахрутдинов.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «КПРФ». Вторая игра серии состоится 14 мая в Москве. Третья игра пройдет в Екатеринбурге 21 мая и, в случае необходимости, 22 мая. Если же по итогу четырех встреч не будут выявлены победители, то пятые матчи пройдут в период с 27 по 28 мая.

Ранее команды встречались дважды между собой в плей-офф, в четвертьфинале сезона-2017/18 и в полуфинале сезона-2020/21. Оба раза со счетом 3-0 в серии побеждала «Синара».

Во втором полуфинале встречаются «Газпром-Югра» и «Норильский никель». Норильчане выиграли первый матч в серии послематчевых пенальти.

источник: «Советский спорт»
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