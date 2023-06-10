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«Синара» стала бронзовым призером чемпионата России

Победный гол был забит за 24 секунды до конца решающего матча.
10 июня 2023 14:26
автор: Александр Евграфов

Екатеринбургская «Синара» победила «Газпром-Югру» в четвёртом матче серии за третье место чемпионата России по мини-футболу. Встреча прошедшая в Екатеринбурге завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Победу «Синаре» принес дубль Валерия Демина. Второй гол Демина оказался победным в матче, он был забит за 24 секунды до финального свистка.

«Синара» победила в серии со счётом 3-1 и стала бронзовым призёром чемпионата страны.

В финале первенства московский «КПРФ» играет с «Норильским никелем». После двух матчей впереди в серии московская команда – 2-0. Третий матч серии состоится в Норильске 11 июня.

источник: «Советский спорт»
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Победный гол был забит за 24 секунды до конца решающего матча.
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