«КПРФ» стал чемпионом России, победив в финале «Норильский Никель»

«КПРФ» одержал победу над «Норильским Никелем» (3:1) в третьем матче финальной серии чемпионата России – 2022/2023 по мини-футболу.

Отметим, что игра между командами прошла в Норильске. В составе гостей голы забили Даниэль Баталья, Арсер Багиров и Денис Бурков. Хозяева ответили забитым мячом Габриэля Соузы.

Таким образом, подопечные Бесо Зоидзе выиграли серию со счетом 3-0 и во второй раз в своей истории завоевали чемпионство. Впервые команда взяла трофей в 2020 году.

Отметим, что «КПРФ» одержал девять побед в девяти матчах прошедшего розыгрыша плей-офф. Помимо «Норильского Никеля», коллектив оказался сильнее «Новой генерации» (3-0) и «Синары» (3-0).