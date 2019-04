Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-Петербурге

МИНУС ОДНА БОЕВАЯ ЕДИНИЦА

Многие фанаты ММА ждали дебюта в UFC непобежденного полутяжеловеса Ивана Штыркова (15 побед, 1 ничья). Однако, утром в день турнира появилась новость, что Уральский Халк пропустит бойцовское шоу в Петербурге. Об этом первым сообщил его соперник американец Девин Кларк. Штырков попал в больницу из-за некоего недомогания. Какие конкретно возникли проблемы у Ивана не сообщили.

ЯРКОЕ НАЧАЛО

Первый же поединок предварительного карда подарил бурю эмоций зрителям спорткомплекса «Юбилейный». Россиянин Магомед Мустафаев в первом раунде одержал победу техническим нокаутом над дебютантом из Киргизии Рафаэлем Физиевым. Наш спортсмен пробил несколько красивых ударов-вертушек, после чего соперник упал на настил октагона. Затем последовало добивание и судья остановил схватку.

Во втором бою все закончилось за 45 секунд. Полутяжеловес из России Гаджимурад Антигулов необдуманно понесся напролом в схватке с поляком Михалом Олексийчуком, за что поплатился мгновенным нокаутом. Питерские зрители стали унывать, но ненадолго.

В следующей схватке опять сошлись представители России и Польши. На этот раз все вышло в точности до наоборот: Шамиль Абдурахимов послал в нокаут бывшего чемпиона М-1 Марчина Тыбуру.

Далее в «клетку» вышел Александр Яковлев — местный любимчик. Он не дрался 2,5 года и получил неожиданное предложение от матчмейкеров UFC подраться дома. Яковлев подошел к схватке с бразильцем Алексом да Силвой со всей ответственностью и уже во втором раунде провел удушающий прием — южноамериканец постучал.

В заключительных поединках предварительной части бойцовского шоу россияне Султан Алиев и Мовсар Евлоев вымучивали победы по очкам у азиатов Кейта Накамура (Япония) и Сюн Ву Чоя (Южная Корея) соответственно.

ПАВЛОВИЧ — МАШИНА, МАХАЧЕВ ЕЛЕ ВЫИГРАЛ

Главные бои начались с двух противостояний, в которых не принимали участие российские спортсмены. Поляк Кшиштоф Йотко довольно уверенно по очкам выиграл у дебютанта из Македонии Алена Амедовского, а младшая сестра чемпионки UFC Валентины Шевченко, Антонина, неожиданно потерпела первое поражение в карьере. Ее соперницей была американка Роксанн Модаферри, и, честно сказать, она выиграла заслуженно.

Тяжеловес Сергей Павлович свой прошлый поединок провел отвратительно, проиграв Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде. Но он парень молодой, поэтому его ждет большое будущее, что и показал его бой против бразильца Марсело Голма. 26-летний россиянин обладает невероятной ударной мощью — бразилец ее не выдержал и упал в начале первого раунда после серии сильнейших ударов.

WOW! 😱



It's a night for knockouts in Russia as Sergei Pavlovich finishes it in the first at #UFCStPetersburg! 🇷🇺 pic.twitter.com/bx3HsjJGjr — UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.

В со-главном бою сошлись россияне Ислам Махачев и Арман Царукян. За первого в зале болел Хабиб Нурмагомедов, а второй проводил свой дебютный поединок под эгидой UFC. Схватка получилась не очень зрелищной, но Царукян ни в чем не уступал более маститому Махачеву. Ислам провел четыре нокдауна и это повлияло на итоговый результат. Все судьи единогласно отдали победу ученику Абдулманапа Нурмагомедова.

ОВЕРИМ ОКАЗАЛСЯ УМНЕЕ ОЛЕЙНИКА

Алексей принял бой против Алистара на коротком уведомлении. Он заменил Александра Волкова, который получил травму. На подготовку у Алексея было всего 18 дней и он явно хотел удивить голландца в питерском сражении.

Все мы знаем, что Олейник — превосходный грэпплер. Фанаты ждали от него борьбы с самого начала и боец оправдал их ожидания. Россиянин с первых секунд перевел бой в партер, и, казалось, дальше победит за счет своей сумасшедшей техники. Но Овериму удалось выбраться.

А дальше началось непонятное. Алексей начал драться в стойке против профильного кикбоксера. Зрителям в зале казалось, что у Удава все получается, он нанес 78 ударов, в то время, как Олистар лишь оборонялся.

Но на самом деле Оверим оказался умнее. Он дождался, когда Алексей вымотается и в конце первого раунда повалил нашего уставшего спортсмена на настил, где успешно добил сильнейшими ударами.

Олейник, такое ощущение, даже не пытался активно защищаться, он лишь прикрыл голову руками — принял поражение еще до его наступления. Судья остановил бой. Оверим выигрывает техническим нокаутом и продолжает свой путь за чемпионским поясом.

Уже после схватки проигравший боец заявил, что не собирает заканчивать карьеру: «Я готов драться в самое ближайшее время».

Мужику 41 год и он вступает на мировом уровне. Да, в Санкт-Петербурге он оказался слабее, но Олейника стоит уважать. Он никогда не отказывается драться с даже более сильными оппонентами. Просто на этот раз была выбрана неправильная тактика.