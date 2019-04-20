Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-Петербурге

Многие фанаты ММА ждали дебюта в UFC непобежденного полутяжеловеса Ивана Штыркова (15 побед, 1 ничья). Однако, утром в день турнира появилась новость, что Уральский Халк пропустит бойцовское шоу в Петербурге. Об этом первым сообщил его соперник американец Девин Кларк. Штырков попал в больницу из-за некоего недомогания. Какие конкретно возникли проблемы у Ивана не сообщили.
Первый же поединок предварительного карда подарил бурю эмоций зрителям спорткомплекса «Юбилейный». Россиянин Магомед Мустафаев в первом раунде одержал победу техническим нокаутом над дебютантом из Киргизии Рафаэлем Физиевым. Наш спортсмен пробил несколько красивых ударов-вертушек, после чего соперник упал на настил октагона. Затем последовало добивание и судья остановил схватку.
SPIN. KICK. 💀— UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.
Take a bow, Magomed Mustafaev! #UFCStPetersburg 🇷🇺 pic.twitter.com/04CTcg6L8E
Во втором бою все закончилось за 45 секунд. Полутяжеловес из России Гаджимурад Антигулов необдуманно понесся напролом в схватке с поляком Михалом Олексийчуком, за что поплатился мгновенным нокаутом. Питерские зрители стали унывать, но ненадолго.
Light heavyweights, remember the name!— UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.
Michal Oleksiejczuk in DOMINANT fashion! #UFCStPetersburg 🔥 pic.twitter.com/QlXSkXrDdc
В следующей схватке опять сошлись представители России и Польши. На этот раз все вышло в точности до наоборот: Шамиль Абдурахимов послал в нокаут бывшего чемпиона М-1 Марчина Тыбуру.
These prelims are straight fire! 🔥@ShamilAbrek with the second round finish at #UFCStPetersburg! 🇷🇺 pic.twitter.com/EaWiheV5IF— UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.
Далее в «клетку» вышел Александр Яковлев — местный любимчик. Он не дрался 2,5 года и получил неожиданное предложение от матчмейкеров UFC подраться дома. Яковлев подошел к схватке с бразильцем Алексом да Силвой со всей ответственностью и уже во втором раунде провел удушающий прием — южноамериканец постучал.
Thunder of the North! ⛈@YakovlevMMA with the submission in the second at #UFCStPetersburg! 🇷🇺 pic.twitter.com/tWyklTm5gv— UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.
В заключительных поединках предварительной части бойцовского шоу россияне Султан Алиев и Мовсар Евлоев вымучивали победы по очкам у азиатов Кейта Накамура (Япония) и Сюн Ву Чоя (Южная Корея) соответственно.
Главные бои начались с двух противостояний, в которых не принимали участие российские спортсмены. Поляк Кшиштоф Йотко довольно уверенно по очкам выиграл у дебютанта из Македонии Алена Амедовского, а младшая сестра чемпионки UFC Валентины Шевченко, Антонина, неожиданно потерпела первое поражение в карьере. Ее соперницей была американка Роксанн Модаферри, и, честно сказать, она выиграла заслуженно.
Тяжеловес Сергей Павлович свой прошлый поединок провел отвратительно, проиграв Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде. Но он парень молодой, поэтому его ждет большое будущее, что и показал его бой против бразильца Марсело Голма. 26-летний россиянин обладает невероятной ударной мощью — бразилец ее не выдержал и упал в начале первого раунда после серии сильнейших ударов.
WOW! 😱— UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.
It's a night for knockouts in Russia as Sergei Pavlovich finishes it in the first at #UFCStPetersburg! 🇷🇺 pic.twitter.com/bx3HsjJGjr
В со-главном бою сошлись россияне Ислам Махачев и Арман Царукян. За первого в зале болел Хабиб Нурмагомедов, а второй проводил свой дебютный поединок под эгидой UFC. Схватка получилась не очень зрелищной, но Царукян ни в чем не уступал более маститому Махачеву. Ислам провел четыре нокдауна и это повлияло на итоговый результат. Все судьи единогласно отдали победу ученику Абдулманапа Нурмагомедова.
Technical masterclass on show at #UFCStPetersburg! 🇷🇺@MakhachevMMA 🆚 Arman Tsarukyan – who's up on your scorecards? pic.twitter.com/FYpnJkGxC2— UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.
Алексей принял бой против Алистара на коротком уведомлении. Он заменил Александра Волкова, который получил травму. На подготовку у Алексея было всего 18 дней и он явно хотел удивить голландца в питерском сражении.
Все мы знаем, что Олейник — превосходный грэпплер. Фанаты ждали от него борьбы с самого начала и боец оправдал их ожидания. Россиянин с первых секунд перевел бой в партер, и, казалось, дальше победит за счет своей сумасшедшей техники. Но Овериму удалось выбраться.
А дальше началось непонятное. Алексей начал драться в стойке против профильного кикбоксера. Зрителям в зале казалось, что у Удава все получается, он нанес 78 ударов, в то время, как Олистар лишь оборонялся.
Not just a submission specialist!@OleynikUFC showing those hands have power at #UFCStPetersburg! 🇷🇺 pic.twitter.com/JOyblWJEQx— UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.
Но на самом деле Оверим оказался умнее. Он дождался, когда Алексей вымотается и в конце первого раунда повалил нашего уставшего спортсмена на настил, где успешно добил сильнейшими ударами.
AND THAT'S IT! 😱@AlistairOvereem closes the show in the first at #UFCStPetersburg! 🇷🇺 pic.twitter.com/6wBJkgWx7s— UFC Europe (@UFCEurope) 20 апреля 2019 г.
Олейник, такое ощущение, даже не пытался активно защищаться, он лишь прикрыл голову руками — принял поражение еще до его наступления. Судья остановил бой. Оверим выигрывает техническим нокаутом и продолжает свой путь за чемпионским поясом.
Уже после схватки проигравший боец заявил, что не собирает заканчивать карьеру: «Я готов драться в самое ближайшее время».
Мужику 41 год и он вступает на мировом уровне. Да, в Санкт-Петербурге он оказался слабее, но Олейника стоит уважать. Он никогда не отказывается драться с даже более сильными оппонентами. Просто на этот раз была выбрана неправильная тактика.