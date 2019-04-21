Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против Олейника - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 апреля 2019 12:00ММАВолохов Юрий

Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против Олейника

Знаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.

– Предполагали, что бой завершится именно так?
– Если вы посмотрите мой прогноз, то я говорил, что все так и закончится – колени Вердума будут большой проблемой для Олейника. Но все же надеялся, что за счет хорошего плана на бой, тактики Алексею удастся победить. К сожалению, не получилось.

– Олейник сказал перед боем, что подготовка шла не совсем по плану и что может решить особая тактика. Что это за особая тактика?
– Олейник не планировал драться, к этому бою готовился Александр Волков, Алексей его заменил. Поэтому функционально он не был готов на сто процентов, подготовка получилась короткой.

А на счет тактики, мы видели все эти спурты в начале, когда Алексей немного зацепил Оверима, но не смог развить успех. Но этот бурный старт его вымотал. Видимо, в этом и состоял тактический расчет – попытаться в начале боя добиться успеха.

– То есть, ставка была сделана на стартовую активность, надежда на то, что Оверим не устоит против этой активности.
– Не думаю, что только в этом Алексей искал свой шанс. Он хорошо изучил Оверима. У голландца какая проблема: когда он пропускает удар, как правило, с боку, он теряется, начинает пятится, уходит в глухую оборону и некоторое время просто так стоит.

Но у Алексея недостаточно ударного опыта, чтобы развить этот успех. Все-таки он в большей степени борец.

gettyimages-1138305872-612x612

Сильная сторона Оверима – удары коленями. Намного сильнее, чем все остальное – чем даже удары ногами и руками. К сожалению. Алексей в этом плане очень удобен для Оверима: он ниже ростом и при атаке наклоняется вперед. Такой соперник удобен для ударов с коленей. Что мы и увидели – два удара коленями в голову стали очень чувствительными для Алексея. После этого он упал и сопернику оставалось только его добить.

– Оверим заявил, что теперь хочет драться с Волковым. Что скажете про этот поединок?
– Это был бы интересный бой, но мне кажется, что Оверим удобный соперник для Волкова.

– Можете пояснить?
– Во-первых, Александр выше ростом, это уже нивелирует главный козырь Оверима – удары коленями. Он просто не дотянется до головы Волкова. Во-вторых, Александр ударник, а не борец, как Олейник. Значит, можно предположить, что он более искушен и разнообразен в плане ударов. И в-третьих, Оверим не выделяется своими борцовскими навыками. Он хорошо защищается против борцов, но сам не обладает хорошей борцовской техникой, чтобы доставить проблемы Волкову.

Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован

11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
20/04 16:00Хоккей
«Вашингтон», ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)!Пятый матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» пройдет 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.
20/04 15:00Футбол
Владимир Быстров: Я – за интригу. Поэтому «Краснодар» должен победитьБывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» считает предстоящий матч команд определяющим на данном этапе.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
20/04 12:00Хоккей
Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/04 09:45Хоккей
Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.
20/04 23:15Футбол
Жаль, Мамаеву и Кокорину выключили телевизор! «Зенит» и «Краснодар» сыграли лучший матч российского сезона (видео)К перерыву команды нанесли 23 удара, Ярослав Ракицкий и Маурисио Перейра исполнили шедевры, а победу «Зениту» на 95-й минуте принес Артем Дзюба!
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/04 22:15Футбол
Дмитрий Тарасов: Есть неудовлетворение результатомПосле матча «Локомотив» – ЦСКА (1:1) своими впечатлениями об игре поделились Дмитрий Тарасов, Иван Обляков и Федор Чалов.
21/04 01:30Хоккей
«Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»?Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф. 
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
21/04 08:15Хоккей
Тарасенко вышел в следующий раунд, Радулов забил два гола «Нэшвиллу»«Даллас» вышел вперед в серии с «Нэшвиллом», а «Сент-Луис» не оставил шансов «Виннипегу».
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
20/04 20:30Футбол
Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемыЗащитник «Спартака» накануне матча с «Енисеем» отметил, что с этим соперникам интересно играть.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/04 08:30Хоккей
Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину»«Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона».
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
21/04 09:00Футбол
Победа «Зенита» в Краснодаре. Что скрывалось под телеэфирной истерикойЮрий Цыбанев размышляет, почему именно здесь и сейчас Сергей Семак впервые разыграл гамбит.
Новости
12:18 Футбол «ПСЖ» готов приобрести Заа у «Кристал Пэлас»
12:12 Хоккей Боб Хартли: «Авангард» не взял Кубок Гагарина, но все равно может быть доволен сезоном
12:04 Хоккей Боб Хартли: Только время покажет, готов ли Михеев к НХЛ
11:55 ММА Александр Шлеменко: Оверим удобный соперник для Волкова
11:44 ММА Александр Шлеменко: Олейник не был готов функционально на сто процентов
11:36 Футбол Ровно 10 лет назад Аршавин забил четыре мяча на «Энфилде» (видео)
11:29 Футбол Полузащитник «Аякса» Зиеш попал в сферу интересов пяти топ-клубов
11:19 Футбол «Барселона» не будет покупать Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов фунтов
11:17 Хоккей Александр Овечкин: Хорошо бы и дальше «Вашингтону» играть в том же духе
11:11 ММА Хабиб Нурмагомедов: Сделаю с Порье тоже самое, что делаю со всеми остальными
11:11 Футбол Геннадий Орлов: Меня радует, что «Зенит» оправдал мою веру
11:07 ММА Волков принял вызов Оверима на бой
11:04 Футбол Александр Бубнов: «Урал» не упустит возможности отодвинуться от зоны стыков в матче с «Рубином»
10:57 Футбол Александр Бубнов: «Спартаку» нужно выигрывать у «Енисея» и реабилитироваться перед болельщиками
10:53 Футбол Криштиану Роналду: Горжусь тем, что внес свой вклад в написание истории «Ювентуса»
10:44 Футбол Курбан Бердыев: «Урал» занимает место в турнирной таблице не по составу
10:42 Хоккей Владислав Третьяк: Три вратаря, все шикарно, выбор хороший, это здорово
10:36 ММА Нурмагомедов – о турнире UFC в Санкт-Петербурге: Всегда есть, куда расти
10:28 Футбол Денис Попов: «Зенит» может упустить первое место – это же футбол
10:19 Футбол Эрнесто Вальверде: Все говорят, что «Барселона» уж чемпион, но это не так
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика