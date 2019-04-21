Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против Олейника

– Предполагали, что бой завершится именно так?

– Если вы посмотрите мой прогноз, то я говорил, что все так и закончится – колени Вердума будут большой проблемой для Олейника. Но все же надеялся, что за счет хорошего плана на бой, тактики Алексею удастся победить. К сожалению, не получилось.

– Олейник сказал перед боем, что подготовка шла не совсем по плану и что может решить особая тактика. Что это за особая тактика?

– Олейник не планировал драться, к этому бою готовился Александр Волков, Алексей его заменил. Поэтому функционально он не был готов на сто процентов, подготовка получилась короткой.

А на счет тактики, мы видели все эти спурты в начале, когда Алексей немного зацепил Оверима, но не смог развить успех. Но этот бурный старт его вымотал. Видимо, в этом и состоял тактический расчет – попытаться в начале боя добиться успеха.

– То есть, ставка была сделана на стартовую активность, надежда на то, что Оверим не устоит против этой активности.

– Не думаю, что только в этом Алексей искал свой шанс. Он хорошо изучил Оверима. У голландца какая проблема: когда он пропускает удар, как правило, с боку, он теряется, начинает пятится, уходит в глухую оборону и некоторое время просто так стоит.

Но у Алексея недостаточно ударного опыта, чтобы развить этот успех. Все-таки он в большей степени борец.

Сильная сторона Оверима – удары коленями. Намного сильнее, чем все остальное – чем даже удары ногами и руками. К сожалению. Алексей в этом плане очень удобен для Оверима: он ниже ростом и при атаке наклоняется вперед. Такой соперник удобен для ударов с коленей. Что мы и увидели – два удара коленями в голову стали очень чувствительными для Алексея. После этого он упал и сопернику оставалось только его добить.

– Оверим заявил, что теперь хочет драться с Волковым. Что скажете про этот поединок?

– Это был бы интересный бой, но мне кажется, что Оверим удобный соперник для Волкова.

– Можете пояснить?

– Во-первых, Александр выше ростом, это уже нивелирует главный козырь Оверима – удары коленями. Он просто не дотянется до головы Волкова. Во-вторых, Александр ударник, а не борец, как Олейник. Значит, можно предположить, что он более искушен и разнообразен в плане ударов. И в-третьих, Оверим не выделяется своими борцовскими навыками. Он хорошо защищается против борцов, но сам не обладает хорошей борцовской техникой, чтобы доставить проблемы Волкову.