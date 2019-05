5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)

В этой лиге, в отличие от остальных, проводится Гран-при во всех весовых категориях, а победитель в каждом дивизионе получает миллион долларов и чемпионский пояс. В первом сезоне российский полусредневес Магомед Магомедкеримов стал победителем турнира в своем весе. На этот раз в чемпионате участвуют еще больше бойцов из России. Сначала идет групповой турнир, а потом последует плей-офф на выбывание.

24 мая в турнире PFL принимали участие пять российских спортсменов. Все они одержали уверенные победы, а полулегковес Мовлид Хайбулаев стал рекордсменом, нокаутировав своего соперника уже на десятой секунде поединка.

Хайбулаев стал автором самого быстрого нокаута в истории промоушена. Он не оставил ни единого шанса Дэймону Джексону. Очень зрелищный нокаут, который оценили фанаты ММА по всему миру.

10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5 — #PFLmma (@ProFightLeague) 24 мая 2019 г.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС

Финалист прошлого сезона в легком весе Рашид Магомедов (бывший боец UFC и экс-чемпион М-1) единогласным решением судей победил представителя Таджикистана Лоика Раджабова. Все судьи дали одинаковые оценки (30-27 — трижды).

Одноклубник Хабиба Нурмагомедова Ислам Мамедов в клетке встретился с французом Ильесом Джируной. Российскому спортсмену удалось одолеть соперника по очкам за счет уверенной борьбы.

A sweet 1️⃣6️⃣ wins in a row for Islam Mamedov! Mamedov earns 3 points by split decision. #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/izkDGL1Rbu — #PFLmma (@ProFightLeague) 24 мая 2019 г.

Также в рамках организации дебютировали Ахмед Алиев и Гаджи Рабаданов.

Алиеву удалось нокаутировать бразильца Карлоса Силву уже в первом раунде, а Рабаданов по очкам одолел ветерана организации из США Стивена Сайлера.

So 🔥 right now! Akhmed Aliev extends his win streak to 8 with a W in his #PFLmma debut. Aliev earns 6 points with the 1st Round KO #PFL2 pic.twitter.com/z5Y98bslaP — #PFLmma (@ProFightLeague) 24 мая 2019 г.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ЛЕГКИЙ ВЕС

Следующий турнир PFL состоится 7 июня. В нем примут участие полутяжеловесы и тяжеловесы. Россию представят семь спортсменов.

Максим Гришин - Джордан Джонсон

Али Исаев - Валдрин Истрефи

Виктор Немков - Раким Клевеланд

Рашид Юсупов - Михаил Мохнаткин

Бозигит Атаев - Дэн Спон

Денис Гольцов - Джаред Рошолт