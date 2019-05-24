5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)

В этой лиге, в отличие от остальных, проводится Гран-при во всех весовых категориях, а победитель в каждом дивизионе получает миллион долларов и чемпионский пояс. В первом сезоне российский полусредневес Магомед Магомедкеримов стал победителем турнира в своем весе. На этот раз в чемпионате участвуют еще больше бойцов из России. Сначала идет групповой турнир, а потом последует плей-офф на выбывание.
24 мая в турнире PFL принимали участие пять российских спортсменов. Все они одержали уверенные победы, а полулегковес Мовлид Хайбулаев стал рекордсменом, нокаутировав своего соперника уже на десятой секунде поединка.
Хайбулаев стал автором самого быстрого нокаута в истории промоушена. Он не оставил ни единого шанса Дэймону Джексону. Очень зрелищный нокаут, который оценили фанаты ММА по всему миру.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛУЛЕГКИЙ ВЕС
Финалист прошлого сезона в легком весе Рашид Магомедов (бывший боец UFC и экс-чемпион М-1) единогласным решением судей победил представителя Таджикистана Лоика Раджабова. Все судьи дали одинаковые оценки (30-27 — трижды).
Одноклубник Хабиба Нурмагомедова Ислам Мамедов в клетке встретился с французом Ильесом Джируной. Российскому спортсмену удалось одолеть соперника по очкам за счет уверенной борьбы.
Также в рамках организации дебютировали Ахмед Алиев и Гаджи Рабаданов.
Алиеву удалось нокаутировать бразильца Карлоса Силву уже в первом раунде, а Рабаданов по очкам одолел ветерана организации из США Стивена Сайлера.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ЛЕГКИЙ ВЕС
Следующий турнир PFL состоится 7 июня. В нем примут участие полутяжеловесы и тяжеловесы. Россию представят семь спортсменов.
Максим Гришин - Джордан Джонсон
Али Исаев - Валдрин Истрефи
Виктор Немков - Раким Клевеланд
Рашид Юсупов - Михаил Мохнаткин
Бозигит Атаев - Дэн Спон
Денис Гольцов - Джаред Рошолт
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