Петр Ян совершил глупейшую ошибку, но он вернет пояс чемпиона UFC. Колонка Сергея Ващенко

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Турция - Суперлига 4-я четверть Фетхие Беледие 60 Газиантеп 88
Турция - Суперлига 2-й тайм, 53' Фатих Карагюмр 0 Анкарагюджю 0 П1 2.24 Х 2.60 П2 4.70
Италия - Серия А перерыв Фортитудо 34 Бриндизи 48 П1 6.70 П2 1.09
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 41' Урал 0 Уфа 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
КХЛ - плей-офф 1-й период Трактор 0 Салават Юлаев 0 П1 2.50 Х 3.70 П2 2.60
Италия - Серия А 1-й тайм, 12' Рома 0 Дженоа 0 П1 1.59 Х 4.30 П2 5.20
Англия - Премьер-лига 15:00 Вест Бромвич А 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 2.35 Х 3.30 П2 3.40
Турция - Суперлига 15:15 Афьон Беледие 0 Анадолу Эфес 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Айнтрахт Б 0 Зандхаузен 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Фортуна 0 Нюрнберг 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 4.00
Испания - Примера 16:00 Уэска 0 Сельта 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.60
Турция - Суперлига 16:00 Генчлербирлиги 0 Истанбул Башак 0 П1 4.00 Х 3.90 П2 1.90
Турция - Суперлига 16:00 Хатайспор 0 Кайсериспор 0 П1 1.66 Х 4.00 П2 5.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Динамо М 0 Тамбов 0 П1 1.07 Х 13.0 П2 41.0
КХЛ - плей-офф 17:00 Йокерит 0 Локомотив 0
Германия - Бундеслига 17:00 Хемниц 99 0 Гамбург Тауэрс 0
Англия - Премьер-лига 17:00 Ливерпуль 0 Фулхэм 0 П1 2.16 Х 3.60 П2 3.40
Италия - Серия А 17:00 Фиорентина 0 Парма 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.90
Италия - Серия А 17:00 Кротоне 0 Торино 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.30
Италия - Серия А 17:00 Верона 0 Милан 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.46
Германия - Бундеслига 17:00 Раста Фехта 0 Бавария 0 П1 8.50 П2 1.07
Италия - Серия B 17:00 Эмполи 0 Читтаделла 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.40
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Фрапорт Скайла 0 П1 1.63 П2 2.30
КХЛ - плей-офф 17:00 Торпедо 0 Ак Барс 0 П1 4.00 Х 4.00 П2 1.81
КХЛ - плей-офф 17:00 Спартак 0 ЦСКА 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.30
Турция - Суперлига 17:30 Бурсаспор 0 Бахчешехир 0 П1 1.60 П2 2.35
Германия - Бундеслига 17:30 Кёльн 0 Вердер 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.70
Испания - Примера 18:15 Атлетико М 0 Реал Мадрид 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.85
Турция - Суперлига 19:00 Галатасарай 0 Сивасспор 0 П1 1.74 Х 3.60 П2 5.40
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Краснодар 0 П1 2.30 Х 3.50 П2 3.30
Петр Ян совершил глупейшую ошибку, но он вернет пояс чемпиона UFC. Колонка Сергея Ващенко
07 марта 11:18
автор: Сергей Ващенко

Петр Ян совершил глупейшую ошибку, но он вернет пояс чемпиона UFC. Колонка Сергея Ващенко

От курьезных ошибок не застрахован ни один боец мира.

Россиянин Петр Ян по своей ошибке потерял пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. На турнире UFC 259 он жестко нокаутировал американца ямайского происхождения Алджамейна Стерлинга, но сделал это с грубым нарушением правил.

Перед началом схватки Стерлинга называли серьезнейшим испытанием для российского чемпиона. Эксперты пугали команду Петра сумасшедшим уровнем борьбы представителя США.. Алджамейн уверял, что победит Яна в стиле Хабиба Нурмагомедова. На деле все оказалось совершенно по-другому.

Как и ожидалось, Ян начал схватку, работая вторым номером, пытаясь утихомирить рвущегося в атаку претендента. Стерлинг нанес в два раза больше ударов, чем Петр, но сам успел побывать в нокдауне после удачного попадания россиянина в голову. Удивительным стало то, что сам Петр охотно сближался с американцем и проводил успешные тейкдауны. У Стерлинга в плане борьбе вообще ничего не получилось, обладатель пояса не дал ни одного шанса Алджамейну для перевода поединка на настил клетки.

К четвертому раунду Петр практически сравнялся с соперником по количеству точных акцентированных ударов, а по количеству тейкдаунов просто его громил — семь против одного. Но за 30 секунд до конца пятиминутки случилось то, чего не ожидал ни один фанат ММА. Три конечности Стерлинга (рука, стопа одной ноги и колено другой) находились на канвасе, а в этот момент россиянин нанес разящий удар коленом, который и стал завершающим. Все было бы замечательно, если бы этот самый удар не был запрещенным. Судья моментально остановил схватку, а через некоторое время был вынесен вердикт. Победу дисквалификацией присудили Алджамейну, чем он оказался совершенно не рад. На записках он проигрывал у двух судей из трех.

Стерлингу вручили пояс, он не мог сдержать своих эмоций и плакал. Пояс он выкинул сразу же и покинул октагон. Позже он сказал, что не доволен своим выступлением и готов к реваншу с Петром.

Кто же виноват в этой ситуации? Хабиб Нурмагомедов, который в момент удара находился вблизи октагона заявил, что секунданты Петра кричали ему «Бей коленом!». Ян и ударил, не проверив, что там с ногами у оппонента. Сейчас винят именно угол Яна, но, безусловно, виноват во всем сам Петр. Он ведь не первый год в ММА, знает правила. Глупая ошибка стоила ему титула.

Что будет дальше? Тут нет другого пути — необходимо организовать реванш в самое ближайшее время. И UFC так и поступит. Этого хотят и бойцы и фанаты смешанных единоборств.

По итогам схватки стало понятно, что Петру совершенно не страшен грэпплинг Стерлинга, да и в стойке он был лучше американца. Сейчас россиянин в расстроенных чувствах и это даст ему еще больше мотивации расправиться с Алджамейном в следующем бою. Стерлинг ничем не удивил. Петр вернет пояс.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Не такой уж и новичок. Капризов восхитил всех одной передачейСтал известен состав россиян на эстафету на этапе КМ в Нове-МестоОплот надёжности и пример уверенности в себе. Станислав Черчесов и его главные качестваМедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словомНавка высказалась о Косторной после ее ухода от ПлющенкоНурмагомедов объяснил, почему Ян нанёс запрещённый удар коленом
«Какой стыд». Реакция соцсетей на победу американца Стерлинга над россиянином Яном
Американский боец Алджамейн Стерлинг моментально превратился в интернет-мем после того, как ему присудили победу над Петром Яном в титульном поединке UFC 259.
«Американца уже троллят — дают «Оскар» за актерскую игру». Корешков — о скандальном фиаско Яна
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказал «Плеймейкеру» обиду за поражение россиянина Петра Яна в титульном бою против Алджамейна Стерлинга на UFC 259.
Журналист Шевченко зря «похоронил заживо» Тарасенко: тот вернулся в НХЛ спустя полгода
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел первый матч в сезоне-2020/21 после операции на плече, а его команда проиграла «Лос-Анджелесу» (3:4ОТ), упустив перевес в три шайбы.
Гол, который войдет в историю НХЛ. Партнер Варламова забил, просунув клюшку между ног (видео)
Российский голкипер Семен Варламов помог «Нью-Йорк Айлендерс» возглавить дивизион, но главным героем матча с "Баффало" стал Мэтью Барзал.
Бобров отдыхает! Малкин сотворил маленькое чудо в матче с «летчиками» (видео)
Гол и победная передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» взять верх над «Филадельфией» (4:3) в чемпионате НХЛ.
Круче только болгары, Баба, Форбс, Нобоа и Якубко
Форвард ЦСКА Саломон Рондон впервые забил за армейцев, принеся им победу в матче 21-го тура РПЛ над "Ахматом" (2:0). Мяч венесуэльца получился знаковым.
Это она требует деньги за уход Косторной от Плющенко к Тутберидзе. Ставка на красоту #18
Очередной героиней нашей рубрики стала Яна Рудковская - супруга олимпийского чемпиона и начинающего тренера Евгения Плющенко, которая оказалась в центре внимания спортивных СМИ.
«Спартак» пропустит от «Краснодара» — и победит». Прогноз Ловчева на главный матч 21-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар», который состоится 7 марта в Москве.
Овечкина наказали за грязный фол в стиле советской сборной
В матче НХЛ «Бостон» разгромил «Вашингтон» (5:1), а Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности "-4".
Нагучев и Орзул сделали железные ставки на 10 матчей 5 футбольных лиг. Битва полов #1
"Плеймейкер" представляет первый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул будут давать прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Промес пришел в Спартак прятаться от уголовного дела?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика