Петр Ян совершил глупейшую ошибку, но он вернет пояс чемпиона UFC. Колонка Сергея Ващенко

Россиянин Петр Ян по своей ошибке потерял пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. На турнире UFC 259 он жестко нокаутировал американца ямайского происхождения Алджамейна Стерлинга, но сделал это с грубым нарушением правил.

Перед началом схватки Стерлинга называли серьезнейшим испытанием для российского чемпиона. Эксперты пугали команду Петра сумасшедшим уровнем борьбы представителя США.. Алджамейн уверял, что победит Яна в стиле Хабиба Нурмагомедова. На деле все оказалось совершенно по-другому.

Как и ожидалось, Ян начал схватку, работая вторым номером, пытаясь утихомирить рвущегося в атаку претендента. Стерлинг нанес в два раза больше ударов, чем Петр, но сам успел побывать в нокдауне после удачного попадания россиянина в голову. Удивительным стало то, что сам Петр охотно сближался с американцем и проводил успешные тейкдауны. У Стерлинга в плане борьбе вообще ничего не получилось, обладатель пояса не дал ни одного шанса Алджамейну для перевода поединка на настил клетки.

К четвертому раунду Петр практически сравнялся с соперником по количеству точных акцентированных ударов, а по количеству тейкдаунов просто его громил — семь против одного. Но за 30 секунд до конца пятиминутки случилось то, чего не ожидал ни один фанат ММА. Три конечности Стерлинга (рука, стопа одной ноги и колено другой) находились на канвасе, а в этот момент россиянин нанес разящий удар коленом, который и стал завершающим. Все было бы замечательно, если бы этот самый удар не был запрещенным. Судья моментально остановил схватку, а через некоторое время был вынесен вердикт. Победу дисквалификацией присудили Алджамейну, чем он оказался совершенно не рад. На записках он проигрывал у двух судей из трех.

Стерлингу вручили пояс, он не мог сдержать своих эмоций и плакал. Пояс он выкинул сразу же и покинул октагон. Позже он сказал, что не доволен своим выступлением и готов к реваншу с Петром.

Aljamain Sterling is The New UFC Bantamweight Champ by DQ after Petr Yan’s intentional knee to the head. It really sucks that it had to end ~* this. You can tell Sterling didn’t want to win ~* this even though Yan had been way more superior #UFC259 pic.twitter.com/fxhqYQdj3q