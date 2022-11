Сехудо считает, что в UFC не хотят устраивать бой Махачева и Волкановски

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объяснил, почему лига не спешит объявлять о поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

По словам американца, в промоушене понимают, что уроженец Дагестана выйдет победителем, что негативно скажется на карьере Волкановски.

«Махачев не тянет время, Волкановски не тянет время. Дело в другом – Махачев слишком большой для Алекса. Он полностью сокрушит Волкановски и выкинет его. «Король UFC» будет как следует обслужен», – заявил Сехудо в эфире подкаста Believe You Me.

Напомним, 22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Сразу после боя россиянин бросил вызов Алексу Волкановски, который владеет титулом в полулегком дивизионе.

Австралиец вышел в октагон и заявил о готовности провести встречу. По его словам, бой может состояться в феврале или марте 2023 года.