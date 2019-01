Макгрегор остался доволен решением Атлетической комиссии штата Невады

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор прокомментировал итоги расследования Атлетической комиссии штата Невады по драке на турнире в Лас-Вегасе.

Напомним, россиянин Хабиб Нурмагомедов, который победил Макгрегора удушающим приемом, вступил в словесную перепалку с представителем команды ирландца и спровоцировал массовую потасовку.

"Благодарен Атлетической комиссии штата Невады за справедливую оценку и вердикт в инциденте с дракой. Я не собирался наносить удар по родственнику соперника. Просто так всё получилось.

С нетерпением жду, когда снова смогу выступить. Всем спасибо!", – написал ирландец в своем Twitter.

Макгрегор пытался ударить российского бойца Зубайру Тухугова, а также нанес несколько ударов брату Нурмагомедова, Абубакару.

I am thankful for the Nevada athletic commissions fair assessment and handling of the brawl incident.

It was not my intention to land the final blow of the night on my opponent’s blood relative. It’s just how it played out.

I look forward to competing again soon.

Thank you all.