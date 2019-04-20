В Санкт-Петербурге сегодня состоится турнир UFC

Сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» впервые в истории пройдет турнир UFC. Главным событием вечера станет бой россиянина Алексея Олейника и голландца Алистара Оверима.
Напомним, что Олейник заменил в этом бою соотечественника Александра Волкова, который получил повреждение.
Отметим, что дебютный бой Ивана Штыркова с американцем Дэвином Кларком отменен из-за болезни россиянина.
Предварительный кард UFC в Санкт-Петербурге начнется в 17:15 мск, главные бои – в 20:00 мск.
Основной кард:
Алексей Олейник (Россия) vs. Алистер Оверим (Нидерланды) - главный бой вечера
Ислам Махачев (Россия) vs. Арман Цакурян (Россия)
Сергей Павлович (Россия) vs. Марсело Голм (Бразилия)
Антонина Шевченко (Кыргызстан) vs. Роксанн Модаффери (США)
Кшиштоф Йотко (Польша) vs. Ален Амедовский (Македония)
Предварительный кард:
Мовсар Евлоев (Россия) vs. Сен Ву Чой (Южная Корея)
Султан Алиев (Россия) vs. Кейта Накамура (Япония)
Александр Яковлев (Россия, Санкт-Петербург) vs. Алекс «Леко» да Силва (Бразилия)
Шамиль Абдурахимов (Россия) vs. Марчин Тыбура (Польша)
Гаджимурад Антигулов (Россия) vs. Михал Олексийчук (Польша)
Магомед Мустафаев (Россия) vs. Рафаель Физиев (Кыргызстан)
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