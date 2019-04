UFC в Санкт-Петербурге. Штырков попал в больницу, Олейник сразится с Оверимом. Онлайн

В главном поединке турнира россиянин Алексей Олейник сразится с представителем Голландии Алистаром Оверимом. «Советский спорт» следит за событиями вокруг бойцовского шоу. Предварительные бои начнутся в 17:15 по московскому времени. Главный поединок ориентировочно начнется в 22:30.

11:35

Уроки питерского "языка" с бойцами UFC. Очень забавное видео!

11:30

В пятницу состоялась официальная церемония взвешивания, а также битвы взглядов.

11:25

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Исламу Махачеву в бою с Арманом Царукяном.

«Братское сердце, удачи тебе сегодня и самое главное — без травм. Никакой недооценки, нам нужен результат», - написал Нурмагомедов в инстаграме.

11:22

11:20

На турнире в лиге UFC дебютирует сразу шесть бойцов: Арман Царукян (Армения/Россия), Мовсар Евлоев (Россия), Рафаэль Физиев (Киргизия), Ален Амедовски (Македония), Сюн Ву Чой (Южная Корея) и Алекс да Силва Коэлью (Бразилия).

11:15

Накануне поединка против Алексея Олейника Алистар Оверим дал интервью, в котором заявил, что приехал в Россию, чтобы "избить" своего оппонента.

11:10

В рамках турнира пройдут 11 поединков, в которых выступят 10 бойцов из России.

Основной кард

Алексей Олейник (Россия) vs. Алистер Оверим (Нидерланды) - главный бой вечера

Ислам Махачев (Россия) vs. Арман Цакурян (Россия)

Сергей Павлович (Россия) vs. Марсело Голм (Бразилия)

Антонина Шевченко (Кыргызстан) vs. Роксанн Модаффери (США)

Кшиштоф Йотко (Польша) vs. Ален Амедовский (Македония)

Предварительный кард

Мовсар Евлоев (Россия) vs. Сен Ву Чой (Южная Корея)

Султан Алиев (Россия) vs. Кейта Накамура (Япония)

Александр Яковлев (Россия) vs. Алекс «Леко» да Силва (Бразилия)

Шамиль Абдурахимов (Россия) vs. Марчин Тыбура (Польша)

Гаджимурад Антигулов (Россия) vs. Михал Олексийчук (Польша)

Магомед Мустафаев (Россия) vs. Рафаель Физиев (Кыргызстан)

11:00

О состоянии Штыркова сообщил менеджер команда «Архангел Михаил» Антон Глазырин.

«Ночью Иван почувствовал недомогание, вызывали врачей, которые дали предварительный диагноз. К сожалению, медицинский департамент UFC принял решение отменить бой. Это очень неприятное решение, но здоровье важнее. У нас есть план лечения, надеюсь, что удастся быстро восстановиться».

10:30

К сожалению, полутяжеловес Иван Штырков не выступит на турнире. Его поединок Дэвином Кларком отменен из-за болезни первого. Об отмене поединка сообщил американец.

«Привет всем. Просто хотел поблагодарить вас всех за любовь и поддержку. К сожалению, мой поединок здесь, в России, был отменен. Мой оппонент заболел, сейчас он в больнице. Так что, к сожалению, драться завтра я не буду. Большое спасибо вам всем за любовь и поддержку. Это очень многое значит для меня, надеюсь, скоро назначат новую дату, перенесут бой на следующий турнир», - цитирует Кларка Blood and Sweat.