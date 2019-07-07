Диас едва не устроил драку c Нурмагомедовым на турнире UFC 239

Как сообщает портал Lowkickmma со ссылкой на очевидцев, между бойцами состоялась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку.
«Агент российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал мне, что Нэйт прошел мимо, отправил пару фраз в сторону лагеря, но охрана быстро его убрала», - написал в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.
Напомним, что конфликт Нурмагомедова и Диаса начался еще в 2015 году, когда на шоу UFC в Лас-Вегасе между командами бойцов случилась потасовка.
Добавим, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242 состоится поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Дастином Порье, которые накануне провели дуэль взглядов.
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