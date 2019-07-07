Диас едва не устроил драку c Нурмагомедовым на турнире UFC 239 Во время турнира UFC 239 в Лас-Вегасе (США) произошел конфликт между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Нэйтом Диасом.

Как сообщает портал Lowkickmma со ссылкой на очевидцев, между бойцами состоялась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку.

«Агент российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал мне, что Нэйт прошел мимо, отправил пару фраз в сторону лагеря, но охрана быстро его убрала», - написал в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Doesn't sound ~* there's much (if anything) to the Nate, Khabib (!!) stuff. Ali Abdelaziz, Khabib's manager, tells me Nate walked by, directed some words towards the camp and security removed him quickly. Member of Nate's team also indicated there was not much to it. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 7 июля 2019 г.

Напомним, что конфликт Нурмагомедова и Диаса начался еще в 2015 году, когда на шоу UFC в Лас-Вегасе между командами бойцов случилась потасовка.

Добавим, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242 состоится поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Дастином Порье, которые накануне провели дуэль взглядов.