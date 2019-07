Диас едва не устроил драку c Нурмагомедовым на турнире UFC 239

Как сообщает портал Lowkickmma со ссылкой на очевидцев, между бойцами состоялась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку.

«Агент российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал мне, что Нэйт прошел мимо, отправил пару фраз в сторону лагеря, но охрана быстро его убрала», - написал в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Doesn't sound ~* there's much (if anything) to the Nate, Khabib (!!) stuff. Ali Abdelaziz, Khabib's manager, tells me Nate walked by, directed some words towards the camp and security removed him quickly. Member of Nate's team also indicated there was not much to it.