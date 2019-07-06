Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов (видео)

В Лас-Вегасе завершилась пресс-конференция, посвященная турниру UFC 242, где главным поединком будет бой между Нурмагомедовым и Порье. После общения с журн6алистами бойцы провели дуэль взглядов.
Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после отбытия девятимесячной дисквалификации.
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