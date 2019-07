UFC официально объявил о проведении турнира в Москве

Отмечается, что подробности турнира будут объявлены в ближайшие недели.

Напомним, что первый турнир UFC в России состоялся в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года турнир прошел в Санкт-Петербурге.

We're coming back to #UFCMoscow! Signup below to get the latest info & early tickets ⤵️



🎟 https://t.co/hF9fzQQsiy pic.twitter.com/elOCGY2flL