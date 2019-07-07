UFC официально объявил о проведении турнира в Москве

Отмечается, что подробности турнира будут объявлены в ближайшие недели.
Напомним, что первый турнир UFC в России состоялся в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года турнир прошел в Санкт-Петербурге.
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