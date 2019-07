Аскрен был госпитализирован после поражения в поединке с Масвидалем

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, спустя несколько часов Аскрен сообщил, что его выписали.

Напомним, что Масвидалю в поединке с Аскреной понадобилось всего за пять секунд, чтобы нокаутировать соперника.

Ben Askren was in terrible shape leaving the Octagon. #UFC239 pic.twitter.com/1Td0uMyMWh

Ben Askren tells me he has been discharged from the hospital.