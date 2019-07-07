Аскрен был госпитализирован после поражения в поединке с Масвидалем - Советский спорт
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07 июля 2019 12:29ММА

Аскрен был госпитализирован после поражения в поединке с Масвидалем

Американский боец Бен Аскрен был госпитализирован после поражения в поединке с соотечественником Хорхе Масвидалем в рамках турнира UFC 239.

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, спустя несколько часов Аскрен сообщил, что его выписали.

Напомним, что Масвидалю в поединке с Аскреной понадобилось всего за пять секунд, чтобы нокаутировать соперника.

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