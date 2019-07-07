Аскрен был госпитализирован после поражения в поединке с Масвидалем

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани, спустя несколько часов Аскрен сообщил, что его выписали.
Напомним, что Масвидалю в поединке с Аскреной понадобилось всего за пять секунд, чтобы нокаутировать соперника.
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