Bellator сделал пожертвование в фонд Дадашева

Организация Bellator сообщила о том, что сделала пожертвование в фонд российского боксера Максима Дадашева, погибшего на прошлой неделе после боя в США.

«Бойцовский спорт потерял недавно своего дорого члена – скончался Максим Дадашев, – говорится в сообщении Bellator в твиттере. – Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей организации и Скотту Кокеру (президент Bellator) для частного пожертвования семье этого человека».

The fight game recently lost a beloved member of its family when Maxim Dadashev passed away.

Please join our organization as well as @ScottCoker in making a private donation to this man's family in the wake of his death.

You can donate at the link below.https://t.co/xR1ZOHepjY pic.twitter.com/IJu2miMQ7Z