Bellator сделал пожертвование в фонд Дадашева

Организация Bellator сообщила о том, что сделала пожертвование в фонд российского боксера Максима Дадашева, погибшего на прошлой неделе после боя в США.
«Бойцовский спорт потерял недавно своего дорого члена – скончался Максим Дадашев, – говорится в сообщении Bellator в твиттере. – Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей организации и Скотту Кокеру (президент Bellator) для частного пожертвования семье этого человека».
Напомним, компания Top Rank организовала фонд в поддержку семьи Дадашева. На данный момент собрано 44,3 тысячи долларов.
19 июля пуэрториканец Субриэль Матиас победил Дадашева техническим нокаутом в 11-м раунде. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов. У Дадашева был обнаружен отек мозга, в результате чего ему была проведена трепанация черепа.
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