Нурмагомедов и Порье провели битву взглядов (видео) - Советский спорт
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05 сентября 2019 13:17ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов и Порье провели битву взглядов (видео)

В крайнем поединке россиянин победил ирландца Конора Макгрегора, а Порье оказался сильнее Макса Холлоуэя.

Сегодня, 5 сентября, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел битву взглядов против американца Дастина Порье.

Встреча прошла без оскорблений и выпадов. Уроженец Дагестана пожал руку своему сопернику, после чего решил его обнять.

Напомним, их поединок возглавит турнир UFC 242, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) и состоится 7 сентября.

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