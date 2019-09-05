Нурмагомедов и Порье провели битву взглядов (видео)

Сегодня, 5 сентября, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел битву взглядов против американца Дастина Порье.
Встреча прошла без оскорблений и выпадов. Уроженец Дагестана пожал руку своему сопернику, после чего решил его обнять.
Напомним, их поединок возглавит турнир UFC 242, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) и состоится 7 сентября.
«Опасаюсь жополизов». Что говорили после матча ЦСКА – «Ак Барс» После победы над «Ак Барсом» (3:2) на вопросы ответили авторы дублей Иржи Секач и Владимир Ткачев, а также главные тренеры соперников. 03.09.2019 23:15 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай Евгений Гончаров: После боя с Тони Джонсом буду следить за его карьерой в дальнейшем Российский боец лиги ACA Евгений Гончаров в бою-реванше, прошедшем на турнире ACA 97 в Краснодаре, победил американца Тони Джонсона по прозвищу «Халк». 05.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай