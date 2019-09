Нурмагомедов и Порье провели битву взглядов (видео)

Сегодня, 5 сентября, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел битву взглядов против американца Дастина Порье.

Встреча прошла без оскорблений и выпадов. Уроженец Дагестана пожал руку своему сопернику, после чего решил его обнять.

Напомним, их поединок возглавит турнир UFC 242, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) и состоится 7 сентября.

