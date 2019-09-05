Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко - Советский спорт
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05 сентября 2019 21:15ММАВащенко Сергей

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко уверен, что американец Дастин Порье намного опаснее Конора Макгрегора. Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову будет не так просто его сломить.

В эту субботу в рамках турнира UFC 242 чемпион промоушена из России во второй раз будет защищать свой титул. Многие эксперты и фанаты ММА заранее отдали ему победу в противостоянии против американского претендента.

Как сказал Олег Тактаров в интервью «Советскому спорту», Хабиб будет испытывать большую психологическую нагрузку. За его поединком будут следить по всему миру через экраны телевизоров, смартфонов и другой современной техники. Арена в Абу-Даби (которая кстати только и строилась для того, чтобы принять торжество) будет заполнена местными фанатами мордобоя и не только фанатами этого прекрасного вида спорта. Прилетят туристы из России (только из Дагестана - несколько сотен болельщиков). И все они будут переживать за Нурмагомедова. Не просто переживать, а по-настоящему топить, по-дагестански. Уважаемые шейхи даже разрешили приходить в шортах на поединки.

ОАЭ — мусульманское государство и, естественно, жители этой страны будут болеть за своего. А Хабиб для них все равно, что свой парень, ведь он исповедует ту же религию. И представьте только, если Орел на глазах у них проиграет бой Дастину Порье… Порье, которого многие эксперты и топовым бойцом не считают. А напрасно. Это очень опасный противник. Особенно для Нурмагомедова. И именно в данный момент, когда Хабиб надел корону и стал важной шишкой не только в ММА, но и в сфере культуры Дагестана.

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Американец приехал в страну нефти в качестве андердога, аутсайдера, очередной жертвы для Хабиба. Называйте, как хотите. Уверен, что он только и думает о предстоящем бое. У него огромная мотивация - на глазах у мусульманского народа отобрать титул у непобежденного бойца, который, между прочим, занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Он, наверное, спит и во сне и видит, как в России в кинотеатрах, на самых огромных экранах в самых больших городах нашей страны люди-фанаты Хабиба, смотрящие бой, будут в слезах ругать всеми непрекрасными словами этого самого Порье после того, как главный судья поднимет его руку сразу после схватки. Именно такие соперники, сумасшедшие мечтатели, опаснее всего. Американцу и терять-то нечего, в отличие от Хабиба. Порье, если проиграет, то может забыть о титульной гонке раз и навсегда. А вот, если выиграет, моментально станет звездой мирового уровня, его инстаграм будет разрываться от наплыва подписчиков так, что даже Ольга Бузова ему обзавидуется.

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Диванные эксперты строчат в интернете, что Нурмагомедов моментально сломает Порье в борьбе. Да, несомненно, уровень мастерства Нурмагомедова в этом компоненте в разы выше. Но даже Конор Макгрегор, который к слову, в борьбе мало что понимает, заставил понервничать фанатов россиянина в первом раунде, когда успешно среагировал на проход в ноги и оказался сверху в партере. Другое дело, что все равно у ирландца ничего не вышло и через минуту Хабиб доминировал. Но Порье — это далеко не фрукт уровня Макгрегора. У него, между прочим — черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И как побеждать сабмишенами, он тоже знает. За свою карьеру семь раз выигрывал болевыми и удушающими, больше, чем судейским решением (6). Уровень борьбы американца на довольно высоком уровне и Нурмагомедову придется поискать слабости. И чувствую, что они обнаружатся не сразу.

В углу российского чемпиона будет отец и главный тренер в его жизни — Абдулманап Нурмагомедов. Папе Хабиба запрещен въезд в США, поэтому все последние бои сына он смотрел по телевизору. На этот раз он в деле. Но как это скажется на самом Хабибе, никто не знает.

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Он привык, что его секундантом является Хавьер Мендес — тренер, который готовит его в США. На этот раз в углу будут два тренера с разными взглядами на ведение боя. Как сложится этот дуэт — это совсем отдельная история, но тоже очень важная.

Тут будет два варианта.

Первый. Хабиб будет полностью слушать отца и будет воплощать в жизнь все его советы, будет чувствовать огромную поддержку у себя за спиной.

И второй.

Присутствие Абдулманапа может нарушить ту гармонию, которая царила в углу Хабиба ранее. Боец может в ненужный момент занервничать и совершить фатальную ошибку из-за психологического давления. Хабиб тоже человек, он не машина, а значит, он также, как и все люди в мире, может находиться в некомфортном состоянии духа.

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По последним интервью Хабиба заметно, что он вцепился в свой ноль в в графе «поражения». Чисто теоретически, эти мысли тоже могут сказываться на нем неблагополучно. На поединок надо выходить с чистой головой и не думать о том, что «я победил 27 раз и ни разу не проиграл». Очень хочется верить, что я ошибаюсь в этом вопросе, но Нурмагомедов сам же всем напоминает, что «великими могут быть те, кто несколько лет не проигрывал, либо не проигрывал никогда».

Рано или поздно все великие чемпионы проигрывали. Так есть и было. Даже в ММА. Можно вспомнить Федора Емельяненко, Даниэля Кормье, Кейна Веласкеса, Деметриуса Джонсона, Ронду Роузи, в конце концов. Есть уникальные случаи, как, например, Флойд Мэйвезер в боксе. Но это единичный момент. Хабиб хочет добить свою статистику до «30-0» и завершить красиво карьеру. Было бы неплохо.

Порье — топовый боец, который убрал со своего пути Эдди Альвареса, Джастина Гейтжи и Макса Холлоуэя. Очень хочется надеяться на то, что Хабиб адекватно оценивает уровень Порье. Никакой недооценки быть не должно. Как только человек начинает превозносить себя над другими, сразу падает, причем больно.

А справится ли Хабиб с психологическим давлением и соперником в лице Дастина Порье, мы узнаем уже совсем скоро - в ночь с субботы на воскресенье. Все-таки очень хочется увидеть его бой против Тони Фергюсона и желанные «30-0» в статистике.

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