Сергей Ковалев: Поздравляю Хабиба с отличной победой - Советский спорт
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08 сентября 2019 07:45ММА

Сергей Ковалев: Поздравляю Хабиба с отличной победой

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в поединке за титул чемпиона UFC с американцем Дастином Порье.

«Поздравляю Хабиба с отличной победой. Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко! «Последний Император» вел серию из 27 побед. «Орлу» удалось продлить свою серию до 28 побед подряд!!! Желаю дальнейших побед и больших боев», - написал в своем Instagram Ковалев.

В минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

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🇷🇺Поздравляю Хабиба с отличной победой💪🏼 🔥 Хабиб побил рекорд Фёдора Емельяненко! «Последний Император» вёл серию из 27 побед, 🇷🇺 «Орлу» удалось продлить свою серию до 28 побед подряд!!! Желаю дальнейших побед и больших боёв. _______________________________________ 🇷🇺 Congratulations to Khabib with a great victory💪🏼 🔥Khabib broke the record of Fedor Emelianenko! “The Last Emperor” led a series of 27 victories, 🇷🇺 “Eagle” managed to extend his series to 28 victories in a row !!! I wish to Khabib further victories and big fights.

Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

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