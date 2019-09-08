Сергей Ковалев: Поздравляю Хабиба с отличной победой Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в поединке за титул чемпиона UFC с американцем Дастином Порье.

«Поздравляю Хабиба с отличной победой. Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко! «Последний Император» вел серию из 27 побед. «Орлу» удалось продлить свою серию до 28 побед подряд!!! Желаю дальнейших побед и больших боев», - написал в своем Instagram Ковалев.

В минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.