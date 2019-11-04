Хорхе Масвидаль: Дональд Трамп – засранец (видео) - Советский спорт
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04 ноября 2019 16:17ММАГичунцев Артур

Хорхе Масвидаль: Дональд Трамп – засранец (видео)

Глава государства посетил турнир с его участием.

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал о своем отношении к президенту США Дональду Трампу.

«Неважно, что вы думаете о Трампе, как о президенте, этот парень – засранец», – сказал спортсмен.

Трамп, в свою очередь, репостнул запись со словами бойцами и написал: «Великий бой, чемпион».

Напомним, в эти выходные Масвидаль победил техническим нокаутом соотечественника Нэйта Диаса.

Ранее он заявил о готовности встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.

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