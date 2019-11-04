Хорхе Масвидаль: Дональд Трамп – засранец (видео) Глава государства посетил турнир с его участием.

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Американский боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал о своем отношении к президенту США Дональду Трампу.

«Неважно, что вы думаете о Трампе, как о президенте, этот парень – засранец», – сказал спортсмен.

“No matter what your views on Trump as a president, the guy’s a bad motherfucker man.” - Jorge Masvidal



Trump is attending a UFC cage-match in NYC tonight with Masvidal on the main card.pic.twitter.com/ZMNdJrAzNc — Tim O'Brien (@TimOBrien) 3 ноября 2019 г.

Трамп, в свою очередь, репостнул запись со словами бойцами и написал: «Великий бой, чемпион».

Напомним, в эти выходные Масвидаль победил техническим нокаутом соотечественника Нэйта Диаса.

Ранее он заявил о готовности встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.