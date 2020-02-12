Мусаси и Лима проведут бой за пояс Bellator в среднем весе Поединок состоится 9 мая.

Представляющий Нидерланды армянин Гегард Мусаси и бразилец Дуглас Лима встретятся в поединке за вакантный титул Bellator в средней весовой категории.

Бой пройдет на турнире Bellator 243 в Сан-Хосе (США) 9 мая, сообщил на своей странице в Twitter президент организации Скотт Кокер.

Since we can’t have a cross-promotional superfight I’ll give you another.



🚨 On May 9, @Mousasi_MMA vs. @PhenomLima for the vacant @BellatorMMA middleweight world championship. pic.twitter.com/8TVpcWP9sa — Scott Coker (@ScottCoker) February 11, 2020

34-летний экс-чемпион Bellator Мусаси одержал в ММА 46 побед при семи поражениях. 28 сентября прошлого года на турнире Bellator 228 он раздельным решением судей победил Лиото Мачиду.

32-летний Лима также потерпел семь поражений, но победил 32 раза. Свой последний поединок он провел на Bellator 232 26 октября 2019 года и единогласным решением победил Рори Макдональда.

Напомним, ранее стало известно, что на турнире Bellator 243 российский полутяжеловес Вадим Немков встретится с обладателем пояса организации американцем Райаном Бейдером.