Мусаси и Лима проведут бой за пояс Bellator в среднем весе

Представляющий Нидерланды армянин Гегард Мусаси и бразилец Дуглас Лима встретятся в поединке за вакантный титул Bellator в средней весовой категории.

Бой пройдет на турнире Bellator 243 в Сан-Хосе (США) 9 мая, сообщил на своей странице в Twitter президент организации Скотт Кокер.

Since we can’t have a cross-promotional superfight I’ll give you another.



🚨 On May 9, @Mousasi_MMA vs. @PhenomLima for the vacant @BellatorMMA middleweight world championship. pic.twitter.com/8TVpcWP9sa