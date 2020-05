Валентина Шевченко заявила, что могла бы победить завершившего карьеру американского бойца

33-летний Сехудо победил Доминика Круза и защитил по итогам UFC 249 чемпионский титул в легчайшем весе. После боя ветеран объявил о завершении карьеры. Шевченко отреагировала на это событие таким постом в твиттере: «Есть только один боец, который мог бы остановить Сехудо». И прикрепила к записи свое фото с чемпионскими поясами.

There is only one person who can stop @HenryCejudo 😎 #UFC249 pic.twitter.com/RIeAiREQy2