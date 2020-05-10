Валентина Шевченко заявила, что могла бы победить завершившего карьеру американского бойца

33-летний Сехудо победил Доминика Круза и защитил по итогам UFC 249 чемпионский титул в легчайшем весе. После боя ветеран объявил о завершении карьеры. Шевченко отреагировала на это событие таким постом в твиттере: «Есть только один боец, который мог бы остановить Сехудо». И прикрепила к записи свое фото с чемпионскими поясами.

Напомним, что 32-летняя Шевченко имеет сразу три паспорта - России, Киргизии и Перу. В ММА она одержала 19 побед в 22 боях.

Добавим, что в главном поединке UFC 249 Джастин Гэтжи нанес сенсационное поражение Тони Фергюсону и завоевал титул временного чемпиона в легком весе. За главный пояс американцу теперь придется сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.