Нурмагомедов обратился к Фергюсону и его сыну

«Что бы ни случилось, это в прошлом. Голову выше, Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой», - написал Нурмагомедов в твиттере.

Whatever happened is in the past. Heads up Tony, I hope everything is good with you and your family. When your son grow up, he’ll be proud with you. @TonyFergusonXT — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020

Напомним, что 10 мая Фергюсон потерпел свое первое за 8 лет поражение, уступив в рамках UFC 249 в Джексонвилле Гэтжи, который сенсационно получил пояс временного чемпиона в легком весе. После боя Фергюсону потребовалась госпитализация. Врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.

На этой неделе UFC обсудит возможность и сроки проведения боя Нурмагомедов - Гэтжи.