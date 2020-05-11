Нурмагомедов обратился к Фергюсону и его сыну - Советский спорт
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11 мая 2020 08:05ММАСергеев Иван

Нурмагомедов обратился к Фергюсону и его сыну

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после тяжелого поражения от Джастина Гэтжи.

«Что бы ни случилось, это в прошлом. Голову выше, Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой», - написал Нурмагомедов в твиттере.

Напомним, что 10 мая Фергюсон потерпел свое первое за 8 лет поражение, уступив в рамках UFC 249 в Джексонвилле Гэтжи, который сенсационно получил пояс временного чемпиона в легком весе. После боя Фергюсону потребовалась госпитализация. Врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.

На этой неделе UFC обсудит возможность и сроки проведения боя Нурмагомедов - Гэтжи.

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