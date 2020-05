Нурмагомедов обратился к Фергюсону и его сыну

«Что бы ни случилось, это в прошлом. Голову выше, Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой», - написал Нурмагомедов в твиттере.

Whatever happened is in the past. Heads up Tony, I hope everything is good with you and your family. When your son grow up, he’ll be proud with you. @TonyFergusonXT