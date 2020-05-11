Фергюсон получил перелом орбитальной кости Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на главу промоушена Дану Уайта.

Накануне, 10 мая американец Тони Фергюсон уступил техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи.

Бой за звание временного чемпиона в легком весе возглавил турнир UFC 249, который прошел в Джексонвилле (штат Флорида).

В ходе поединка 36-летний Фергюсон пропустил большое количество тяжелейших ударов. У него образовалась гематома, а также рассечение под глазом.

Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.

Добавим, что, уступив Гэтжи, Фергюсон прервал серию из 12 побед кряду. Он проиграл впервые с 2012 года.