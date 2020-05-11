Фергюсон получил перелом орбитальной кости - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 мая 2020 08:03ММАГичунцев Артур

Фергюсон получил перелом орбитальной кости

Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на главу промоушена Дану Уайта.

Накануне, 10 мая американец Тони Фергюсон уступил техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи.

Бой за звание временного чемпиона в легком весе возглавил турнир UFC 249, который прошел в Джексонвилле (штат Флорида).

В ходе поединка 36-летний Фергюсон пропустил большое количество тяжелейших ударов. У него образовалась гематома, а также рассечение под глазом.

Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.

Добавим, что, уступив Гэтжи, Фергюсон прервал серию из 12 побед кряду. Он проиграл впервые с 2012 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFCANZ (@ufcanz)

Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:25 ММА Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Нурмагомедов обратился к Фергюсону и его сыну Фергюсон получил перелом орбитальной кости Тони Фергюсон – о поражении от Гэтжи: Это просто был не мой вечер
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
День Победы со слезами на глазах. Хроники ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге Ровно 20 лет назад российская дрим тим завершила чемпионат мира, который должен был стать триумфом отечественного хоккея. 09.05.2020 09:30 Хоккей Домрачев Владислав
«Русские футболисты как бразильцы – спокойно могли тренироваться после ночной тусовки» Легионеры ЦСКА Никола Влашич и Арнор Сигурдссон и бывший форвард армейцев Ивица Олич ответили на вопросы клубного ТВ красно-синих. 10.05.2020 14:28 Футбол Григорьевская Юлия
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Так Фергюсона еще никто не бил. Гэтжи уничтожил Эль Кукуя и готов сломать Хабиба (видео) Долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 249 все-таки состоялся. Он прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США) без зрителей из-за пандемии коронавируса. 10.05.2020 08:50 ММА Ващенко Сергей
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
Александр Романов: Брагин поможет сборной достичь высот Защитник Александр Романов, внук знаменитого хоккеиста и тренера Зинэтулы Билялетдинова, подписал трехлетний контракт новичка с «Монреаль Канадиенс» и ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта». 08.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
08:05 ММА Нурмагомедов обратился к Фергюсону и его сыну
08:03 ММА Фергюсон получил перелом орбитальной кости
00:01 ММА Тони Фергюсон – о поражении от Гэтжи: Это просто был не мой вечер
23:52 Футбол У нападающего «Локомотива» Джорджевича родился сын
23:37 Хоккей Борис Майоров: Если Кудашова сейчас уберут из сборной, то зачем же тогда его вообще назначали?
23:20 Футбол В Италии не спешат утверждать медицинский протокол, разработанный для серии А
23:00 Футбол «Ньюкасл» может приобрести Бэйла у «Реала»
22:49 Футбол Александр Медведев: Переговоры по Азмуну не ведем ни с «Наполи», ни с другими клубами
22:34 Футбол В португальском «Фамаликане» коронавирус нашли у пяти человек
22:19 Футбол У одного из игроков «Минска» подозрение на коронавирус, тренировки команды отменили
22:08 Футбол «Динамо-Брест» обыграло минское «Динамо»
21:55 Футбол Геннадий Орлов: Решение расстаться с Семиным неправильное и неприличное
21:41 Футбол Йович больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за перелома, полученного на домашней тренировке
21:32 Футбол Читатели газеты Marca поставили «Лужники» на 34-е место в рейтинге лучших стадионов мира
21:13 Формула-1 Чемпионат «Формулы-1» может продлиться до января
21:03 Фигурное катание Авербух опроверг информацию о штрафе за нарушение самоизоляции
20:54 Футбол 8 клубов АПЛ против возобновления сезона на нейтральных полях
20:40 Футбол Матч второй бундеслиги «Ганновер» – «Динамо» отменили из-за коронавируса в дрезденской команде
20:20 ММА Олег Тактаров: Не сомневаюсь в том, что Ян будет чемпионом
19:56 Футбол БАТЭ выиграл сверхрезультативный матч против «Смолевичей» и вышел в лидеры чемпионата
Crimean doctors said they did not receive a surcharge for working with covid-19 patients
Фонарики победы, масочный режим и порядок на голове: итоги недели в Карелии
Еще два жителя Ростовской области стали жертвами коронавируса
В Хабаровском крае выявлено 896 коронавирусников
«Коронакризис», депутатская помощь и День Победы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика