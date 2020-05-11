Фергюсон получил перелом орбитальной кости

Накануне, 10 мая американец Тони Фергюсон уступил техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи.
Бой за звание временного чемпиона в легком весе возглавил турнир UFC 249, который прошел в Джексонвилле (штат Флорида).
В ходе поединка 36-летний Фергюсон пропустил большое количество тяжелейших ударов. У него образовалась гематома, а также рассечение под глазом.
Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
Добавим, что, уступив Гэтжи, Фергюсон прервал серию из 12 побед кряду. Он проиграл впервые с 2012 года.
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