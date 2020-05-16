«Никакой операции». Фергюсон рассказал о своем состоянии (видео)

Американец Тони Фергюсон идет на поправку. 36-летний боец опубликовал видео, где танцует под музыку в защитной маске.
«Выздоравливаю. Никакой операции», – подписал видео боец из Калифорнии.
Напомним, 10 мая Фергюсон проиграл техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи в главном бою турнира UFC 249.
В ходе поединка у него образовалась гематома, а также рассечение под глазом. При этом он получил травму ноги.
СМИ сообщали, что спортсмен также получил перелом лицевой кости и в ближайшее время перенесет операцию.
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