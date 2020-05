«Никакой операции». Фергюсон рассказал о своем состоянии (видео)

Американец Тони Фергюсон идет на поправку. 36-летний боец опубликовал видео, где танцует под музыку в защитной маске.

«Выздоравливаю. Никакой операции», – подписал видео боец из Калифорнии.

Напомним, 10 мая Фергюсон проиграл техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи в главном бою турнира UFC 249.

В ходе поединка у него образовалась гематома, а также рассечение под глазом. При этом он получил травму ноги.

Tony Ferguson suffered broken orbital bone in TKO loss to Justin Gaethje at UFC 249 (@DamonMartin) https://t.co/RJIlbpFh1z pic.twitter.com/EfNLF2TiIL