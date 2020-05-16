«Никакой операции». Фергюсон рассказал о своем состоянии (видео) - Советский спорт
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16 мая 2020 08:16ММАГичунцев Артур

«Никакой операции». Фергюсон рассказал о своем состоянии (видео)

Соответствующий ролик появился в его Instagram.

Американец Тони Фергюсон идет на поправку. 36-летний боец опубликовал видео, где танцует под музыку в защитной маске.

«Выздоравливаю. Никакой операции», – подписал видео боец из Калифорнии.

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Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

Напомним, 10 мая Фергюсон проиграл техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи в главном бою турнира UFC 249.

В ходе поединка у него образовалась гематома, а также рассечение под глазом. При этом он получил травму ноги.

СМИ сообщали, что спортсмен также получил перелом лицевой кости и в ближайшее время перенесет операцию.

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