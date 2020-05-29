Глава UFС: Даже если поединок Тайсона пройдет без зрителей, я все равно прорвусь туда Легендарный боксер проведет несколько благотворительных боев.

Президент UFC Дана Уайт хочет посетить поединок с участием Майка Тайсона.

Ранее 53-летний американец опубликовал несколько видео с тренировки, отметив, что решил вернуться на профессиональный ринг.

«Слышал, что они планируют организовать грандиозный бой. Тайсон хочет вернуться. Я разговаривал с ним. Он сказал: «Дана, я до сих пор чувствую жар внутри и хочу подраться».

Честно говоря, я поддерживаю его и хочу увидеть это своими глазами. Даже если поединок пройдет без зрителей, я все равно прорвусь туда. Мне плевать», – цитирует Уайта ESPN.

Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира. В его активе 58 боев, 50 побед (44 – нокаутом), шесть поражений и два несостоявшихся поединка. Он завершил карьеру в 2006 году.