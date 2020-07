Президент UFC Дана Уайт опубликовал видео, посвященное Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Вам будет не хватать мистера Нурмагомедова», – подписал видео глава американской лиги.

You will be missed Mr. Nurmagomedov pic.twitter.com/Yq4pEl9kYH