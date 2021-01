Россиянин Евлоев выступит на турнире UFC 257

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев выступит на турнире UFC 257, сообщает MMA DNA.

Соперником россиянина станет Ник Ленц.

***BREAKING***



Mike Grundy is OUT of his scheduled #UFCFightIsland7 fight against Nik Lentz on January 16th.



Lentz will move to the #UFC257 card on January 23rd. He will fight undefeated Russian Movsar Evloev. https://t.co/r0rLESocT1 pic.twitter.com/Epi59jnD8c