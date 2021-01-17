Поединок Волков - Оверим состоится 6 февраля

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков встретится с голландцем Алистаром Оверимом 6 февраля, сообщает пресс-служба UFC.
HWTs take us home!— UFC (@ufc) January 16, 2021
🇳🇱 @AlistairOvereem vs 🇷🇺 @AlexDragoVolkov is your #UFCVegas18 main event! pic.twitter.com/xI1D0QLLCB
32-летний Волков занимает шестое место в рейтинге тяжеловесов UFC. В поединках по правилам смешанных единоборств россиянин одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. В своем последнем бое, который состоялся в октябре прошлого года, Александр нокаутировал американца Уолта Харриса.
40-летний Оверим занимает пятое место в рейтинге промоушена. На счету голландца 47 побед и 18 поражений в ММА.