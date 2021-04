Уайт сообщил, что бой Макгрегор - Порье пройдет при полных трибунах (видео)

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что на турнире UFC 264, главным поединком которого станет третья встреча ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье, арена будет заполнена на 100%. Об этом сообщает RT, ссылаясь на официальный «твиттер» организации.

«Этим летом Вегас возвращается в дело, и 10 июля на «Ти-Мобайл Арене» будет 100%-я заполняемость. Дамы и господа, это 20 тысяч болельщиков. И этот турнир будет возглавлять третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье», - сказал руководитель на видео.

