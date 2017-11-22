«ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, ДЕВОЧКА?!»

Евгения Медведева пришла на пресс-конференцию в рамках акции «Спасибо, мама», которую организовала компания P&G, хромая на правую ногу. И на этой ноге вместо изящной туфельки был шерстяной носок.

Оказалось, что нога у Женечки в гипсе. За несколько дней до московского этапа Гран-при спортсменка почувствовала резкую боль. Но продолжила подготовку к старту. Обратилась к врачам, а те обнаружили трещину в плюсневой кости стопы.

Медведева не снялась с этапа Гран-при и откаталась в Москве на обезболивающих. А потом сразу же поехала в Германию, где диагноз подтвердился. Лечили девушку всем миром: немецкие врачи прописывали разные витамины, чтобы кость быстрее срослась и зажила. Российские доктора тоже подключились и рекомендовали снизить нагрузки. Но Медведева поехала выступать на NHK Trophy, хотя был риск, что нога просто не выдержит.

Выступление в Осаке – тоже обезболивающие, причем после короткой программы наступило ухудшение. И вот теперь Евгения в гипсе, хотя очень рвется выступить в финале Гран-при.

«Я для себя решила, что откатаюсь, не смотря ни на что!» – заявила Медведева. И фанаты ахнули: «Что ты делаешь, девочка?! Ты же рискуешь Олимпиадой!»

МЕДВЕДЕВА: СО МНОЙ ВСЕ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ!

Жанна Медведева, мама фигуристки, очень хорошо сказала по этому поводу: «У нас раньше были всякие-разные переломы. И когда мы после восстановления выходили на лед, то всегда было очень тяжело. Но в итоге любая травма приводила нас к тому, что результат только рос. И мы делали шаг вперед. Женя начинала догонять и понимала, что именно сейчас нельзя дать слабину. Догоняла и обгоняла соперниц. А потом… новая травма. И снова падала на дно, чтобы взлететь еще выше. Так вот, я скажу, что это повреждение у моей дочери не такое сложное, как раньше. Мы быстренько с этим справимся и поднимемся очень высоко».

– Вам не больно стоять? – поинтересовался я у Медведевой, когда попросил об интервью.

– Ну что вы, нет, – улыбнулась она. Но попросила фотографа: – Пожалуйста, не снимайте мою ногу. Ну а травма эта… Все время со мной такое случается!

– Зачем вы рветесь выступать в финале Гран-при? Оно вам надо перед Олимпиадой?

– Конечно, я рвусь! Потому что крайне не хочу сидеть на диване и наблюдать со стороны за борьбой, которая развернется без меня. Основное стремление из-за того, что я отобралась в финал. И буду делать все от меня зависящее, все возможное, чтобы поскорее выздороветь.

– А что говорят врачи?

– То, что я иду на поправку. И если приложить все усилия, то в скором времени со мной все будет в порядке.

– Как ваша мама сказала, после травмы ждете нового взлета?

– Ну да. У меня были две достаточно серьезные травмы, после которых мне по факту приходилось восстанавливаться заново. И я сама верю в то, что это меня делает только сильнее.

– Из чего состоят ваши дни? Как проходит реабилитация?

– У меня очень забитый график. И восстановление, и тренировки. У меня даже сейчас в расписании нет свободного времени, поверьте! Есть куча других дел. И надо работать над здоровьем, которое я стараюсь всеми силами укрепить.

ЖУКОВ: ЖАЛКО РЕБЯТ? ЕЩЕ КАК!

Пока шла пресс-конференция, мне пришло письмо из МОК: дисквалифицировали еще четверых россиян. Среди них – скелетонист Александр Третьяков, обладатель золота Сочи. Этой медали его лишили. Удалось накоротке обсудить эту тему с президентом ОКР Александром Жуковым.

– Эта ситуация не новая, – заметил Жуков. – У нас уже прошло несколько заседаний комиссии Освальда. Она принимает примерно одни и те же решения. Но пока мы не видели мотивы, по которым эти решения были приняты. Сейчас сказать что-то определенное весьма трудно.

– Что делать дальше Третьякову и остальным?

– Я думаю, что они обратятся в Спортивный арбитражный суд. Жалко ли ребят? Еще как!

Конечно, об этом спросили и Медведеву. Женя прям вздрогнула от таких новостей.

– Насколько нервная атмосфера вокруг сборной России? Вся команда перед Пхенчханом находится в подвешенном состоянии.

– Знаете, у меня есть две темы, на которые я никогда не разговариваю публично. Это допинг-скандалы и Олимпиада. Однако хочу сказать одно-единственное. Я еще никогда такое не произносила, но…

Олимпиада без России будет не Олимпиадой. Потому что все российские спортсмены как минимум достойны выступить на Олимпиаде. И я считаю, что чистые спортсмены должны представлять нашу страну под нашим флагом.

«УЖЕ ЗНАЮ ЯПОНСКУЮ АЗБУКУ»

– Насколько вам интересна дуэль с 15-летней Алиной Загитовой, еще одной ученицей Этери Тутберидзе? Журналисты уже начали подогревать ваше противостояние. Или вас это раздражает?

– Нет, ну что вы! У нас в группе всегда тренировались сильные спортсменки. Всегда были люди, за которыми нужно тянуться. Были времена, когда я находилась в положении догоняющей. Считалась самой младшей и видела, как работают старшие. Я на них равнялась.

Думаю, что конкуренция внутри группы должна быть. Это правильно.

– Вы сказали, что один раз в жизни были в Южной Корее, когда прилетали в Сеул. Чем эта страна отличается от обожаемой вами Японии?

– Бросилось в глаза, что в Корее очень темная листва, – улыбнулась Женя. – И очень много свободного пространства, особенно в Сеуле. Там просторно, а в Японии все наоборот. Там намного ярче растения и намного меньше свободного места.

– Вы реально учите японский язык? Можете что-нибудь сказать?

– Я уже практически полностью знаю одну азбуку – хирагану. Могу на ней немного читать, знаю звуки. Но словарного запаса у меня, увы, совсем не много. Сейчас дать вам интервью на японском не могу. Не сейчас. Может быть, чуть позже, когда и в языке я смогу добиться прогресса?