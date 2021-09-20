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ИЗ ЛЕТА В ЗИМУ: ГЕРОИ ОЛИМПИАДЫ ТОКИО В ЛУКБУКЕ КОЛЛЕКЦИИ ZASPORT FW 2021/22
20 сентября 23:47
автор: Сергей Терехов

ИЗ ЛЕТА В ЗИМУ: ГЕРОИ ОЛИМПИАДЫ ТОКИО В ЛУКБУКЕ КОЛЛЕКЦИИ ZASPORT FW 2021/22

В основе коллекции ZASPORT FW 2021/22 - минималистичные базовые модели в классических цветах, дополненные декоративными элементами с российским триколором.

Теплые куртки из высокотехнологичных материалов для спорта и активного отдыха, комфортные худи и свитшоты, спортивные костюмы, свитеры с олимпийскими кольцами и футболки с изображением горных вершин, символизирующих стремление к новым рекордам – это далеко не все. Также в коллекции представлены яркие аксессуары: небольшая сумка через плечо с несколькими отделениями на молнии, вместительный рюкзак, шапки, наушники и перчатки для сенсорных экранов.

Отдельная капсула в рамках осенне-зимней коллекции – это линейка неоновых свитшотов, худи, футболок с мотивирующими надписями, шевронами и принтами, вдохновленная актуальной системой mindfulness, которая декларирует поддержание ежеминутной осознанности в мыслях, телесных ощущениях и окружающей обстановке. Текучесть энергии и чувств передана с помощью градиента в принтах, а фехтование, бег, йога стали примерами разных направлений активности. Также на свитшотах, худи и футболках изображены солнце и месяц, фазы луны, планеты и траектории, как символы течения времени: солнце сменяет луну, а наша любовь к спорту остается неизменной 24/7/365.

Первыми новую коллекцию ZASPORT примерили призеры и участники Олимпийских игр в Токио: волейболист Ярослав Подлесных, пловцы Александр Кудашев и Григорий Тарасевич, фехтовальщица на саблях Ольга Никитина, художественная гимнастка Анастасия Максимова и спортивная гимнастка Ангелина Мельникова. Спортсмены поделились своими планами и рассказали, что помогает им бороться с осенней хандрой и из чего состоит их гардероб на ближайший сезон.

Ольга Никитина, чемпионка Олимпийских игр в Токио в командном первенстве по фехтованию:

«После завершения Олимпиады у меня были просто невероятные эмоции, как будто ты только проснулся и не можешь понять, где реальность, а где сон, и не веришь, что все это произошло на самом деле! Но сейчас уже пора потихоньку снова начать приходить в форму, вводить новые приемы, готовиться к соревнованиям. Обычно все грустят, когда заканчивается лето, но у меня есть проверенные средства борьбы с осенней хандрой – я пересматриваю летние фотографии и видео, встречаюсь с родными, друзьями и близкими - это согревает меня на протяжении всего года. А еще я, как любая девушка, люблю шопинг. Чувствуется, что этот сезон будет холодным, поэтому сейчас абсолютно точно в гардеробе должен быть стильный теплый свитер или кардиган. Из цветов в одежде я люблю синий и красный, я считаю, что они приносят мне удачу на соревнованиях. Так, например, вся форма, кроме кроссовок – гарды, шнуры, маска внутри - у меня должна быть красная, а фехтовать мне больше всего нравится на синей дорожке».

Ангелина Мельникова, гимнастка, чемпионка и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы:

«Осень – мое любимое время года, я очень люблю книги, а книги и осень, по моим ощущениям, очень хорошо сочетаются. Особенно мне нравится, когда немного прохладно и можно уже накинуть курточку. В целом мой гардероб состоит практически на 100% из спортивных вещей, но это потому, что я действующая спортсменка, на самом деле я люблю модничать и красиво одеваться. Правда предпочитаю делать покупки онлайн в связи с тем, что в магазинах очень много людей, и я чувствую там себя не очень комфортно. Что касается ближайших планов, сейчас я нацелена на Чемпионат мира по спортивной гимнастике - он будет проходить в октябре, поэтому мне предстоит за месяц максимально хорошо подготовиться, чтобы быть в хорошей форме».

Ярослав Подлесных, волейболист ВК «Динамо», серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, заслуженный мастер спорта России:

«Воспоминания об Олимпиаде останутся с нами на всю жизнь, ощущения были незабываемые. Но времени расслабляться не было, сейчас, например, мы выступаем на чемпионате Европы, потом возвращаемся и сразу начинаем клубный сезон – впереди чемпионат России, Лига Чемпионов, Кубок России, Суперкубок России…В общем, будет интересно. От игрового сезона как раз зависит то, что я ношу: когда он идет, я надеваю форму клуба, а вне тренировок предпочитаю что-то более повседневное или классическое. А мои мастхэвы на все времена - это белая футболка и джинсы».

Анастасия Максимова, художественная гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр в Токио в групповых упражнениях, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, семикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы:

«После Олимпийских игр первыми моими чувствами были грусть и разочарование из-за того, что я не получила золото, но после того, как нам позвонила Ирина Александровна Винер и когда нас так тепло встречали в Москве и в наших родных городах, я начала осознавать всю ценность медали. Вообще бороться с плохим настроением мне всегда помогают тренировки, а еще кино и книги. В данный момент я, к сожалению, не могу полноценно тренироваться, поэтому в планах на осень у меня – лечить травму, отдыхать и встречаться с родными и друзьями. А еще хочу найти время сходить в какой-нибудь торговый центр - в последнее время, в связи с тем, что мы готовились к Олимпиаде, такой возможности не было. Я люблю даже одна пройтись по магазинам, померить, подумать, а если в чем-то сомневаюсь, то всегда могу прислать фотографию сестре и посоветоваться с ней. В одежде я обожаю белый цвет. Моя мама всегда удивляется, как можно носить белую одежду, она же маркая, но я ношу вещи очень аккуратно. И, кстати, наши счастливые купальники, в которых мы выступали начиная с 2014 года и которые на протяжении целых трех лет модернизировались и использовались в программе (что бывает очень редко, обычно купальники меняют каждый год), у нас тоже были белые, с жемчугом».

Григорий Тарасевич, пловец, участник Олимпийских игр в Токио и Рио-де-Жанейро, двукратный чемпион мира в эстафетном плавании, трехкратный призер чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта:

«Осень у меня получается очень насыщенная – весь сентябрь я проведу в Неаполе на коммерческом турнире, где старты каждую неделю. Потом будет подготовка и старт на кубке мира и чемпионате Европы в Казани. Так что не останавливаемся на достигнутом ни на минуту, как поётся в одной хорошей песне — «There ain’t no rest for the wicked». Вообще осенний гардероб у меня в основном классический, люблю плащи и тренчи, и мой главный секрет удачного шоппинга – это подруга-стилист, которая подскажет, что в этом сезоне нужно брать. А я сам люблю шоппинг, но гастрономический. В Германии, например, могу по полчаса бродить, выбирать всякие шоколадки в отделе сладостей, а сейчас, в Неаполе, так же хожу и покупаю фрукты и сыр».

Александр Кудашев, пловец, участник Олимпийских игр в Токио, серебряный призёр чемпионата Европы, призёр этапов кубка мира, победитель и призёр первенства мира и Европы, многократный чемпион России:

«Сейчас после Олимпийских игр в Токио я чувствую небольшое опустошение, так как то, к чему готовился всю жизнь, закончилось, теперь надо работать и готовиться к Парижу. А вот из-за окончания лета я не сильно грущу – осенью очень красиво на улице и достаточно комфортная температура, а если и бывает немного прохладно, то всегда можно зайти куда-нибудь, выпить чашечку кофе или чая. К тому же сейчас мне предстоит много тренироваться и выступить на чемпионате Европы и этапах кубка мира. Соответственно, и вещей у меня больше спортивных - так как постоянно хожу на тренировки, то ношу в основном спортивные костюмы или ветровки. В одежде я люблю красный и синий цвета, я считаю их счастливыми, поэтому стараюсь, чтобы на соревнованиях что-то из вещей было именного этих оттенков».

источник: «Советский спорт»
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