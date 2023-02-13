Неолимпийская бюрократия и пропаганда. МОК бросил вызов Украине и союзникам?

На прошлой неделе Британия по просьбе Украины собрала министров спорта 35 стран, чтобы обсудить вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 год в Париже. Ровно так это и следует понимать – обсудить вопрос, а не создать очередную антироссийскую коалицию.

Дело в том, что, скажем, министр спорта представленной на онлайн-встрече Австралии Аника Уэллс высказалась за участие российских и белорусских спортсменов в Играх «в строгих условиях нейтралитета», ибо «уважение прав человека и мирные отношения между народами составляют основу международного спорта».

Позиция Австралии символична. Именно там прошли теннисные поединки Australian Open с участием как россиян с белорусами, так и украинцев, а в субботу состоялся бой UFC между Исламом Махачевым и местным бойцом Александром Волкановски. Ни в том, ни в другом случае никаких проблем с безопасностью или с чем-либо еще не возникло.

И даже министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил в качестве компромисса создание «сборной беженцев», куда вошли бы некоторые российские и белорусские спортсмены. Чиновник зачем-то назвал таких спортсменов «диссидентами». Но дело в том, что сборная беженцев уже есть и состоит из тех, кто проживаем вне своих стран, скажем, вне Сирии или Афганистана, поэтому не могут пройти национальные олимпийские отборы. Однако тут важно то, что ближайшие союзники Украины из Польши настроены на поиск компромисса, а не на безоговорочный бан.

Правда, тут важно понимать, что решение будут принимать не министры спорта и вообще не государственные органы, а МОК. Вмешательство же в его деятельность, а также работу Национальных олимпийских комитетов (НОК) со стороны любых государств запрещено. Подобные проявления могут вообще стать поводом для исключения страны из олимпийской семьи.

Об этом уже заявил публично глава МОК Томас Бах. Во-первых, вышло заявление организации в адрес Украины о том, что не стоит нарушать Олимпийскую хартию, во-вторых, Бах прямо указал, что «правительства не должны решать, кто и в каких соревнованиях может принимать участие, потому что это положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм в том виде, какими мы их знаем», в-третьих, он ссылается на то, что МОК разделяет позицию Совета по правам человека ООН.

Член МОК и член оргкомитета парижской Олимпиады, пятикратный олимпийский чемпион в биатлоне Мартен Фуркад заявил еще жестче:

- Мне будет очень стыдно за Францию, если она запретит россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях.

Довольно примирительно высказался президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, призвавший оставить решение за МОК и не вмешивать в него политику.

Таким образом, несмотря на онлайн-совещание по инициативе Великобритании ничего в сущности не поменялось и решение действительно будет принимать МОК летом этого года.

Но весь вопрос, по какой процедуре будет выноситься судьбоносный для россиян и белорусов вердикт. Кстати, оргкомитет парижской Олимпиады вынужден был заявить, что признает решение МОК. Таковы правила, иначе организаторы Игр поступить не могли.

Решение может принять как исполнительный комитет МОК, состоящий из 16 человек, так и сессия членов МОК, коих насчитывается 115. НОК разных стран не участвуют формально в принятии решений, хотя в олимпийскую семью входит больше стран, чем в ООН: это 193 страны, входящих в Организацию объединенных наций, и еще 13 других стран и территорий типа Палестины, Гуама, Косово и Гонконга. Очевидно, что в любом случае МОК неформально будет интересоваться мнением НОК стран, участвующих в олимпийском движении.

Далеко не всегда члены МОК поддерживают мнение властей своих стран, и пример тому - Мартен Фуркад. Франция пока очень осторожно высказываемся по вопросу россиян и белорусов на Олимпиаде. А еще в МОК есть представители Украины Валерий Борзов и Сергей Бубка и представители России Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева, чьи полномочия не прекращены, ибо Россия остается членом организации.

Собственно, вот такая схема принятия решений в МОК должна, по замыслу ее создателей, гарантировать его независимость от политических властей разных стран, но при этом сильно повышает роль президента.

Таким образом, любая позиция любых стран или их коалиции может быть проигнорирована МОК. Более того, такое публичное давление может быть очень вредным для его инициаторов, ибо для организации нет ничего важнее, чем сохранять свою независимость. Этот принцип был заложен еще бароном Пьером де Кубертеном.

Важнее для МОК будет позиция спонсоров Игр, потому что вот тут как раз есть примеры эффективного давления. ИИХФ очень не хотела переносить из-за политической нестабильности чемпионат мира 2021 года по хоккею из Белоруссии в Латвию. В Минск приезжал лично на тот момент президент ИИХФ Рене Фазель и заверял Лукашенко, что турнир пройдет, как и планировалось. Однако сразу после этого от своих обязательств стали отказываться спонсоры, поэтому перенос состоялся. Однако требования об отстранении сборных России и Белоруссии от турнира были проигнорированы и спонсорами. Все-таки вопрос о месте проведения соревнований не такой принципиальный, как равный доступ участников к ним.

Все же предложения провести вместо Олимпиады «Игры свободных людей» или что-то подобное, озвучиваемое чаще украинской прессой, чем западной, можно оценивать исключительно с пропагандистской точки зрения. Очевидно, что Олимпиадам ничего не грозит, никакого раскола или массового бойкота Игр не будет при любом решении МОК. Сейчас важно не поддаваться давлению и принять решение в интересах спорта и олимпийского движения.