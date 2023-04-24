Наша сборная сенсационно отказалась от Олимпиады. Америка добилась своего

В российском спортивном сообществе продолжается бурное обсуждение грядущей летней Олимпиады. Недавно МОК озвучил условия для участия нашей сборной на турнире, и многим они показались возмутительными. В организации заявили, что для каждого спортсмена вопрос о допуске на Игры-2024 будет решаться отдельно – в зависимости от его или её политической позиции.

Неудивительно, что на фоне унизительного решения Томаса Баха и компании в России заговорили о бойкоте соревнований. Подобный опыт у нашей страны уже есть – и, нужно сказать, ничего хорошего из той затеи в 1984 году не вышло.

Америке преподнесли невероятный подарок!

Неминуемый скандал

Олимпиада-1984 изначально должна была проходить, мягко говоря, на не самом простом политическом фоне. Холодная война между США и СССР, по совместительству крупнейшими спортивными державами той поры, была в самом разгаре. В МОК при этом как будто специально решили подстегнуть соперничество двух стран, дав им возможность принять турнир по очереди: сначала – Москве, потом – Лос-Анджелесу.



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Однако американцы на Игры-1980 так и не прибыли. После того как советская армия вторглась в Афганистан, Штаты объявили соревнованиям в Москве бойкот. Вернее, в планах США было заставить олимпийский комитет перенести турнир в другую страну, но шантаж политиков не сработал. В итоге без главных стартов четырёхлетия остались сборные не только Америки, но и многих дружественных ей стран: от Канады и Саудовской Аравии до Японии и ФРГ.

Советская сторона послала свой сигнал конкурентам уже во время закрытия домашних Игр. Согласно традиции, на финальной церемонии страна-хозяйка турнира должна поднять флаг страны, которая будет принимать Олимпиаду следующей. Однако в Москве вывешивать звёздно-полосатое полотно отказались, подняв вместо него… городской флаг Лос-Анджелеса. В том же году президентом США стал Рональд Рейган, назвавший СССР «империей зла», развязавшей «звёздные войны». Скандал на следующих Играх, казалось, был неминуем.

Шпионы и провокаторы

Вопреки ожиданиям, СССР не спешил с симметричными мерами в отношении США. Советские спортсмены до последнего продолжали готовиться к поездке в Лос-Анджелес – и ничего не указывало на то, что руководство страны планировало устроить ответный бойкот. Президент МОК Хуан Антонио Самаранч особенно беспокоился о судьбе турнира и во время своего визита в Союз в 1982 году специально поинтересовался у члена Политбюро Гейдара Алиева, не собираются ли «советы» отомстить Штатам. Ответ чиновника был однозначным:

– Мы никогда не опустимся до уровня Картера, – заявил Алиев, ссылаясь на политику бывшего президента США.



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Но если советская сторона в то время возможность бойкота не рассматривала, то американцы, напротив, всеми силами подталкивали своих оппонентов к этому решению. Сначала США нарушили олимпийское правило, отказавшись от автоматической выдачи виз всем членам советской делегации: местные власти потребовали досье на каждого спортсмена, тренера и прочих сопровождающих. В итоге до Игр-1984 заранее не допустили… олимпийского атташе СССР, фактически обвинив его в шпионаже.

В то же время американцы чинили советской сборной и разного рода логистические препятствия. Например, запретили принимать самолёты со спортсменами из СССР аэропорту Лос-Анджелеса, а в городском порту – теплоход с плавучей базой команды. «Советы», обеспокоенные возможными нападками на своих атлетов, также запросили у США гарантий безопасности – но хозяева Игр отказались их давать. Словом, поводов для бойкота у Союза было достаточно, но главную роль в решении сыграли вовсе не провокации.

«Просто испугался»

В 1982 году из жизни ушёл Леонид Брежнев, а в 1984 году – его преемник Юрий Андропов. Обоим лидерам был небезразличен спорт и, по воспоминаниям Самаранча, оба планировали отправить советскую команду в США. При Андропове президент МОК даже получил косвенные гарантии участия СССР в турнире, но с приходом к власти Константина Черненко ситуация резко изменилась.

Пожилой и тяжело больной политик был равнодушен к олимпийским интригам, но двум коллегам удалось склонить его к бойкоту. Одним из них был министр иностранных дел Андрей Громыко, в своё время получивший от западных дипломатов говорящее прозвище «Мистер Нет». Другим – председатель Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту Марат Грамов, находившийся в то время в непростом положении.

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Грамов принял руководство советским спортом за год до Олимпиады и первый свой старт провалил – во всяком случаем, по меркам сверхдержавы. Дело в том, что на зимних Играх того же 1984 года (до 1992-го летние и зимние турниры проводились в один год) команда СССР впервые за четверть века потеряла лидерство, уступив ГДР по числу золотых медалей: 9 против 6. Шанс проиграть был велик и на Играх в Лос-Анджелесе, к которым американцы подходили в полной готовности и с рядом преимуществ перед конкурентами.

– Марат Владимирович просто испугался. В тот год на первых для него Играх в Сараево сборная СССР уступила в командном зачете ГДР. На Грамове не было лица. Так что перед Лос-Анджелесом он перестраховался, – рассказывал в интервью «Спорт-Экспресс» бывший вице-президент МОК Виталий Смирнов.

Выход из ситуации был выбран самый простой – отказ от соревнований. В апреле Грамов направил соответствующую записку в Политбюро, а уже через неделю Черненко подписал решение о бойкоте. 10 мая в страну экстренно прибыл президент МОК, чтобы переубедить генсека, но аудиенции так и не добился. СССР отказался от участия в турнире менее чем за три месяца до его начала, а затем убедил сделать то же самое 14 союзников, включая ещё одного фаворита турнира – ГДР.

О решении правительства впоследствии сожалели и чиновники, и спортсмены, многим из которых бойкот Игр-1984 фактически испортил карьеру. Для американцев же внезапный отказ СССР от участия в Олимпиаде стал приятным сюрпризом: благодаря этому решению сборная США впервые с 1968 года одержала на турнире победу.