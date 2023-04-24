ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Наша сборная сенсационно отказалась от Олимпиады. Америка добилась своего

Но ничего хорошего из бойкота Игр-1984 не вышло.
Наша сборная сенсационно отказалась от Олимпиады. Америка добилась своего
24 апреля 2023 10:00
автор: Сергей Перемутов
автор фото: Getty Images

В российском спортивном сообществе продолжается бурное обсуждение грядущей летней Олимпиады. Недавно МОК озвучил условия для участия нашей сборной на турнире, и многим они показались возмутительными. В организации заявили, что для каждого спортсмена вопрос о допуске на Игры-2024 будет решаться отдельно – в зависимости от его или её политической позиции.

Неудивительно, что на фоне унизительного решения Томаса Баха и компании в России заговорили о бойкоте соревнований. Подобный опыт у нашей страны уже есть – и, нужно сказать, ничего хорошего из той затеи в 1984 году не вышло.

Америке преподнесли невероятный подарок!

Неминуемый скандал

Олимпиада-1984 изначально должна была проходить, мягко говоря, на не самом простом политическом фоне. Холодная война между США и СССР, по совместительству крупнейшими спортивными державами той поры, была в самом разгаре. В МОК при этом как будто специально решили подстегнуть соперничество двух стран, дав им возможность принять турнир по очереди: сначала – Москве, потом – Лос-Анджелесу.

Источник фото: Getty Images

Однако американцы на Игры-1980 так и не прибыли. После того как советская армия вторглась в Афганистан, Штаты объявили соревнованиям в Москве бойкот. Вернее, в планах США было заставить олимпийский комитет перенести турнир в другую страну, но шантаж политиков не сработал. В итоге без главных стартов четырёхлетия остались сборные не только Америки, но и многих дружественных ей стран: от Канады и Саудовской Аравии до Японии и ФРГ.

Советская сторона послала свой сигнал конкурентам уже во время закрытия домашних Игр. Согласно традиции, на финальной церемонии страна-хозяйка турнира должна поднять флаг страны, которая будет принимать Олимпиаду следующей. Однако в Москве вывешивать звёздно-полосатое полотно отказались, подняв вместо него… городской флаг Лос-Анджелеса. В том же году президентом США стал Рональд Рейган, назвавший СССР «империей зла», развязавшей «звёздные войны». Скандал на следующих Играх, казалось, был неминуем.

Шпионы и провокаторы

Вопреки ожиданиям, СССР не спешил с симметричными мерами в отношении США. Советские спортсмены до последнего продолжали готовиться к поездке в Лос-Анджелес – и ничего не указывало на то, что руководство страны планировало устроить ответный бойкот. Президент МОК Хуан Антонио Самаранч особенно беспокоился о судьбе турнира и во время своего визита в Союз в 1982 году специально поинтересовался у члена Политбюро Гейдара Алиева, не собираются ли «советы» отомстить Штатам. Ответ чиновника был однозначным:

– Мы никогда не опустимся до уровня Картера, – заявил Алиев, ссылаясь на политику бывшего президента США.

Источник фото: РИА Новости

Но если советская сторона в то время возможность бойкота не рассматривала, то американцы, напротив, всеми силами подталкивали своих оппонентов к этому решению. Сначала США нарушили олимпийское правило, отказавшись от автоматической выдачи виз всем членам советской делегации: местные власти потребовали досье на каждого спортсмена, тренера и прочих сопровождающих. В итоге до Игр-1984 заранее не допустили… олимпийского атташе СССР, фактически обвинив его в шпионаже.

В то же время американцы чинили советской сборной и разного рода логистические препятствия. Например, запретили принимать самолёты со спортсменами из СССР аэропорту Лос-Анджелеса, а в городском порту – теплоход с плавучей базой команды. «Советы», обеспокоенные возможными нападками на своих атлетов, также запросили у США гарантий безопасности – но хозяева Игр отказались их давать. Словом, поводов для бойкота у Союза было достаточно, но главную роль в решении сыграли вовсе не провокации.

«Просто испугался»

В 1982 году из жизни ушёл Леонид Брежнев, а в 1984 году – его преемник Юрий Андропов. Обоим лидерам был небезразличен спорт и, по воспоминаниям Самаранча, оба планировали отправить советскую команду в США. При Андропове президент МОК даже получил косвенные гарантии участия СССР в турнире, но с приходом к власти Константина Черненко ситуация резко изменилась.

Пожилой и тяжело больной политик был равнодушен к олимпийским интригам, но двум коллегам удалось склонить его к бойкоту. Одним из них был министр иностранных дел Андрей Громыко, в своё время получивший от западных дипломатов говорящее прозвище «Мистер Нет». Другим – председатель Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту Марат Грамов, находившийся в то время в непростом положении.

Источник фото: РИА Новости

Грамов принял руководство советским спортом за год до Олимпиады и первый свой старт провалил – во всяком случаем, по меркам сверхдержавы. Дело в том, что на зимних Играх того же 1984 года (до 1992-го летние и зимние турниры проводились в один год) команда СССР впервые за четверть века потеряла лидерство, уступив ГДР по числу золотых медалей: 9 против 6. Шанс проиграть был велик и на Играх в Лос-Анджелесе, к которым американцы подходили в полной готовности и с рядом преимуществ перед конкурентами.

– Марат Владимирович просто испугался. В тот год на первых для него Играх в Сараево сборная СССР уступила в командном зачете ГДР. На Грамове не было лица. Так что перед Лос-Анджелесом он перестраховался, – рассказывал в интервью «Спорт-Экспресс» бывший вице-президент МОК Виталий Смирнов.

Выход из ситуации был выбран самый простой – отказ от соревнований. В апреле Грамов направил соответствующую записку в Политбюро, а уже через неделю Черненко подписал решение о бойкоте. 10 мая в страну экстренно прибыл президент МОК, чтобы переубедить генсека, но аудиенции так и не добился. СССР отказался от участия в турнире менее чем за три месяца до его начала, а затем убедил сделать то же самое 14 союзников, включая ещё одного фаворита турнира – ГДР.

О решении правительства впоследствии сожалели и чиновники, и спортсмены, многим из которых бойкот Игр-1984 фактически испортил карьеру. Для американцев же внезапный отказ СССР от участия в Олимпиаде стал приятным сюрпризом: благодаря этому решению сборная США впервые с 1968 года одержала на турнире победу.

источник: «Советский спорт»
Наша сборная сенсационно отказалась от Олимпиады. Америка добилась своего
Наша сборная сенсационно отказалась от Олимпиады. Америка добилась своего
Но ничего хорошего из бойкота Игр-1984 не вышло.
24.04.2023 10:00
Олимпиада
автор: Сергей Перемутов
Не судьБАХ. Разъясняем нюансы, на которые не все обратили внимание
Не судьБАХ. Разъясняем нюансы, на которые не все обратили внимание
Пока все вчера занимались упражнениями в словесной эквилибристике по поводу МОК и заявлений его президента, «Советский спорт» выяснял подробности, которые остались за кадром.
30.03.2023 21:50
Олимпиада
автор: Николай Яременко
БАХнуло весной. Как Томас Бах показал урок дипломатии
БАХнуло весной. Как Томас Бах показал урок дипломатии
О том, что ждёт наш спорт после заявлений Баха, написаны уже десятки и сотни страниц. Это не окончательный регламент и алгоритм – это фактически намек на наличие проекта такого регламента.
29.03.2023 21:22
Олимпиада
автор: Николай Яременко
Суд отменил русофобское решение МОК. Российских спортсменов пустили на Олимпиаду
Суд отменил русофобское решение МОК. Российских спортсменов пустили на Олимпиаду
Россиян оправдали всего за несколько дней до начала Олимпиады-2018. И вернули заслуженные медали!
29.03.2023 17:29
Олимпиада
автор: Алексей Колесниченко
Большая дипломатия Томаса Баха
Большая дипломатия Томаса Баха
МОК принял компромиссное решение о российском спорте. Пока оно неоднозначное.
29.03.2023 10:08
Олимпиада
автор: Кирилл Шулика
Кого допустят – пока не ясно. Ясно, кого точно не допустят 
Кого допустят – пока не ясно. Ясно, кого точно не допустят 
Томас Бах провел пресс-конференцию, из которой стало чуть яснее, как будет решаться вопрос с допуском/недопуском русских спортсменов на Игры.
28.03.2023 21:52
Олимпиада
автор: Николай Яременко
Контора Баха все-таки решила уничтожить чемпионаты мира по хоккею! Вместе с зимней Олимпиадой-2026
Контора Баха все-таки решила уничтожить чемпионаты мира по хоккею! Вместе с зимней Олимпиадой-2026
На исполкоме Международного олимпийского комитета его глава Томас Бах сегодня де-факто подписал смертный приговор мировой спортивной системе – и зимней Олимпиаде-2026 в частности. 
28.03.2023 19:43
Олимпиада
автор: Виталий Славин
Неолимпийская бюрократия и пропаганда. МОК бросил вызов Украине и союзникам?
Неолимпийская бюрократия и пропаганда. МОК бросил вызов Украине и союзникам?
Последние новости о перспективах российских спортсменов поехать на Олимпиаду в Париж под нейтральным флагом запутали широкую общественность и сейчас в них надо разобраться без влияния пропаганды. К тому же мировая спортивная бюрократия сложна и запутана, а ее решения часто непрозрачны и требуют отдельной трактовки. Разбираем вместе с нашим обозревателем.
13.02.2023 17:03
Олимпиада
автор: Кирилл Шулика
Отказом поехать на Олимпиаду в Париж – мы сами загоним себя в изоляцию. Возможно, на 8 лет
Отказом поехать на Олимпиаду в Париж – мы сами загоним себя в изоляцию. Возможно, на 8 лет
В отечественных СМИ и в обществе в целом продолжается бурная дискуссия по поводу участия или неучастия российских атлетов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Выскажу свое мнение.
07.02.2023 16:14
Олимпиада
автор: Виталий Славин
Притягивающиеся противоположности
Притягивающиеся противоположности
Оставить русских без Олимпиады – общая цель стратегических противников?
01.02.2023 14:11
Олимпиада
автор: Кирилл Шулика
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика