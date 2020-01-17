Россия впереди планеты всей

«КОГДА ЗА ТЕБЯ БОЛЕЕТ ПРЕЗИДЕНТ ОКР, ЭТО ПРИДАЕТ СИЛ»

15 января завершили свои выступления на Играх биатлонисты. Под занавес биатлонной программы российские спортсмены завоевали серебро в смешанной эстафете. Наши олимпийцы выступали в таком составе: Алена Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек. Всего юные биатлонисты из России завоевали в Лозанне 3 золотые и 3 серебряные награды – это пока лучший результат в истории юношеских Олимпиад для биатлонной команды.

Рекордсменкой здесь, в Лозанне, стала Алена Мохова – два золота в индивидуальных гонках плюс серебро в смешанной эстафете.

Мы пообщались с ребятами сразу после награждения и поговорили не только о заключительной гонке, но и за жизнь.

- Алена, у вас уже третья медаль, вы – рекордсменка.

- Получается так. Все очень рады за меня – вся команда, все мои родственники, мой тренер и мой родной город Красноярск.

- Борщ для вас дома варят, чтобы накормить чемпионку после долгой дороги?

- Все меня ждут с нетерпением, но борщ пока придется отложить. Мы с Олегом (Домичеком. – Прим. ред.) прямо из Лозанны отправляемся на сбор в Италию, где будем готовиться к юниорскому первенству мира. Домой смогу приехать только через месяц.

- Как протекала гонка?

- Я бежала второй этап, финишный круг мне дался тяжело, - вступает в беседу Анастасия Зенова. – Но я боролась до конца. Очень важно на первых двух этапах создать для ребят задел.

- На третьем сохранить, а уже на последнем……

- У нас есть свой Йоханесс Бе – это Олег, - показывает на партнера Анастасия.

- Я – не Бе, я – Олег Домичек, - включается в разговор Олег. – Ребята создали хороший задел перед моим последним этапом – 24 секунды. Но захлестнули эмоции, знал, что первыми идем – неудачно отстрелял на последнем рубеже, зашел на штрафной круг и итальянцы нас опередили на финише.

- Вы завоевали в Лозанне золото и серебро.

- Да. Я из Барнаула и хочу передать привет нашему великому земляку, олимпийскому чемпиону Сергею Тарасову. Сергей Петрович, я вас не довел, не подвел наш Алтайский край.

- Я родом из Республики Алтай, из Горно-Алтайска, - говорит Денис Иродов, выигравший два серебра в Лозанне. – Но выступаю еще и за Новосибирскую область. Скоро мне нужно будет определяться с дальнейшей учебой, возможно, поеду учиться в Новосибирск.

- Еще хочу поблагодарить Олимпийский комитет России, который помог нам с организацией и проведением сбора в Сочи, - вновь взяла слово Алена Мохова. Это позволило нам хорошо подготовиться к Играм. И еще хочу поблагодарить руководителя ОКР Станислава Позднякова. Он приезжал на гонку, лично за нас переживал. Когда за тебя болеет президент Олимпийского комитета непосредственно во время гонки и находится совсем рядом, это придает дополнительные силы.

«ВЫ ЖЕ ВСЕ ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ»

Также в шестой день соревнований российские спортсмены завоевали медали в хоккее 3х3 и конькобежном спорте.

В Санкт-Морице прошли соревнования смешанных команд среди конькобежцев, сформированных из представителей разных стран. И здесь двое россиян поднялись на пьедестал.

Команда Александра Сергеева, в которую также вошли спортсмены из Японии, Финляндии и Австрии, заняла первое место. На третьем месте еще одна наша соотечественница Валерия Сороколетова, которая разделила успех с конькобежцами из Румынии, Финляндии и США.

В еще одном новом виде программы – хоккее 3х3 - участвовали четыре представителя Олимпийской команды России. Яна Крашенинина и Ярослав Лабуткин вместе с 12-ю зарубежными партнерами по команде боролись за бронзу, а Дарья Петрова и Артем Проничкин – за золото.

В итоге, трое россиян увезут домой олимпийские награды: бронзовую медаль завоевала Крашенинина, серебряную — Петрова, золотую — Проничкин.

Челябинец Артем Проничкин играл в одном звене с украинцем Владимиром Трошкиным, белорусом Ильей Корзуном и эстонцем Мареком Починком.

- Наш тренер, словак, сказал: «Вы же все говорите по-русски? Ну, вот и играйте вместе!». Получилось вроде неплохо, - рассказал Проничкин в интервью Службе информации ОКР.

- Что, на ваш взгляд, самое интересное в хоккее 3х3?

- Крупные счета. Зрителям нравится, когда много голов.

- А к чему было сложнее всего привыкнуть?

- К тому, что надо бросать из любых позиций. Игровая площадка здесь была как одна зона в большом хоккее. Не скажу, что для меня это в диковинку. На тренировках в «Тракторе» мы каждый день играем три на три.

Формат командных соревнований в фигурном катании на ЮОИ-2020 был довольно сложным. Спортсменов разбили на восемь команд. В каждую включили по одной спортивной и танцевальной паре, а также двух одиночников (юношу и девушку). При этом соблюдалось условие: соотечественников при формировании команд, производившегося с помощью жребия, разводили. Кроме того, фигуристов распределили по «корзинам» — в зависимости от занятых мест. Это сделали для того, чтобы силы получились примерно равные.

В итоге Ксения Синицына к серебру в личных соревнованиях добавила золото в командном турнире. Танцоры Софья Тютюнина и Александр Шустицкий завоевали серебро, Андрей Мозалев — бронзу.

На седьмой день Игр россияне продолжили пополнять общекомандную копилку. Конькобежец Павел Таран стал бронзовым призером в дисциплине масс-старт (6:04,04 — 10 очков). Напомним, что ранее Павел был вторым на дистанции 1500 метров. Соревнования конькобежцев проходили в Санкт-Морице.

– Санкт-Мориц - это тот город, о котором я скажу, что я здесь был и завоевал две медали юношеских Олимпийских игр. И отсюда я увезу одни из самых ярких впечатлений в моей жизни, - сказал Павел Таран.

Кроме этого, 16 января российская команда стала бронзовым призером в турнире смешанных команд по керлингу. В матче за третье место Валерия Денисенко (скип), Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков обыграли команду Новой Зеландии со счетом 9:5. А 17 января еще одну бронзу в копилку сборной принесли наши бобслеисты Михаил Карнаухов и Юрий Чирва.