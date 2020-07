«Дюшес» по-британски. Почему лондонский коктейль для 91 олимпийца не вызывает озабоченности у ВАДА

Тем временем все более анекдотичные случаи отмазывания от наказания за нарушения антидопинговых правил становятся достоянием общественности. И уже по традиции в них фигурируют спортсмены из богатых западных стран, обвиняющих наш спорт в тотальной коррупции.



Еще не успело стихнуть эхо громкой истории, когда канадская чемпионка мира по гребле Лоренс Венсан-Лапойнт спаслась от бана, доказав, что допинг принимал ее парень, а в ее организм запрещенное вещество попало после «обильного обмена жидкостями» в результате полового акта (так мы в это и поверили), как на свет выплыло новое чудо-дело. Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал известную швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер, несмотря на то, что в организме ее лошади обнаружили трамадол.



Пробу брали еще в 2017 году после выигрыша на одном из соревнований. Впоследствии спортсменку лишили победы и дисквалифицировали на четыре года. Однако Штайнер доказала в суде, что запрещенное вещество оказалось случайным образом в организме лошади.



Сторона защиты выдвинула в CAS две версии произошедшего. Согласно первой из них, животное могло лизнуть руку кого-то из официальных лиц во время награждения, а в этой руке – бывают же совпадения – мог оказаться запрещенный препарат. В доказательство швейцарка даже предоставила фото, на котором ее лошадь на самом деле лижет руку представителю оргкомитета турнира.



Вторая легенда - она, как не удивительно, в итоге и сработала - опиралась на то, что лошадь съела сено, на которое перед этим помочился один дяденька, принимавший тримадол в качестве обезболивающего. Мужчина естественно был представителем команды Штайнер и столь же предсказуемо подтвердил, что все так оно и было.



Можно, конечно, посмеяться над этим забавным случаем, но давайте представим на минуту, что на месте Нади Петер Штайнер была бы Фрося Бурлакова, а поссал бы, извиняюсь, не сено Иван Иваныч Иванов. Сколько процентов на успешный исход апелляции в CAS дали бы вы при таких вводных? 5 процентов? 10? Вряд ли больше.



А вот еще довольно горячие допинговые новости, которые заслуживают внимания. Особенно в плане возможной реакции на события ответственных товарищей из ВАДА.



Как выяснила Mail on Sunday, 91 британский спортсмен для улучшения результатов на Олимпиаде-2012, которую принимал Лондон, были задействованы в секретном эксперименте по тестированию синтетического препарата для повышения выносливости. В распоряжение СМИ попали данные проекта госагентства UK Sport. Согласно полученной информации, речь идет об энергетическом напитке DeltaG, судя по всему, очень похожим на скандально известный коктейль Родченкова «Дюшес». DeltaG решили попотчевать атлетов из Великобритании по восьми видам спорта, несмотря на отсутствие гарантий со стороны UK Sport в том, что напиток не вызывает побочные эффекты, а его прием не нарушает антидопинговых правил ВАДА.



DeltaG является разработкой США. Создавался для спецназа с целью повышения выносливости солдат. Она достигается благодаря содержанию в препарате синтетической версии кетонов. Принявший это вещество человек продолжительное время может обходится без сна и без еды. Подобные разработки есть у большинства армий серьезных государств, это хорошо известная информация. Но дело в том, что примерно у 40 процентов добровольцев, на которых испытывали препарат, возникали побочные действия. В итоге досрочно отказались от дальнейшего эксперимента 52 спортсмена. Получается, что ведущие атлеты Великобритании оказались в качестве подопытных кроликов. При этом весь секретный проект финансировался государством, и на него было потрачено несколько сотен тысяч фунтов из бюджета страны.



По данным Mail on Sunday, UK Sport перед тем, как использовать энергетический напиток, консультировался с UKAD и ВАДА. А спортсмены должны были взять на себя риски за все возможные последствия, если бы у них появились проблемы с допингом. UK Sport подготовил документы для освобождения от ответственности, атлеты подписывали согласие на неразглашение информации об участии в эксперименте.



История всплыла на свет только сейчас и удивительным образом совпала по времени с новостью о перераспределении медалей олимпийского турнира борцов вольного стиля 2012 года. МОК объявил, что золото Игр в Лондоне в весовой категории до 120 кг получат россиянин Билял Махов и иранец Комейл Гасеми, которые изначально были бронзовыми призерами. Однако Артур Таймазов из Узбекистана, победивший в финале грузина Давита Модзманашвили, как и его соперник, были лишены медалей. Перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.



Хоть в чем-то России свезло в допинговых делах. Но было бы неплохо перепроверить еще все лондонские допинг-пробы восьмилетней давности тех атлетов из Великобритании, которые участвовали в секретном эксперименте. Согласитесь, вызывает вопрос на фоне опубликования данных секретного британского проекта, случайно ли сборная Великобритании на домашней Олимпиаде-2012 так резко улучшила свои результаты по сравнению с Играми-2008?



Россия, которая в 2014-м также преобразилась, но уже на Зимних играх, по сравнению с Ванкувером-2010, представ машиной по завоеванию медалей, до сих пор расплачивается за свои успехи. Наш стремительный спортивный рывок Запад объясняет исключительно допинговой господдержкой. Но почему бы ВАДА и МОК в таком случае не заподозрить сегодня в том же самом хозяев Игр в Лондоне?



Однако в минувшую среду ВАДА поспешила сообщить, что «кетоновые добавки не входят в список запрещенных веществ и не входили в него во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года». Тем не менее, «карательное» ведомство почему-то тут же порекомендовало соблюдать крайнюю осторожность при использовании любых подобных добавок спортсменами в будущем.



Если все так просто и безобидно с британской историей, как сегодня пытается представить ВАДА, тогда почему проект по использованию DeltaG проводился в строгой секретности, а спортсмены-добровольцы, решившиеся на прием препарата, давали расписки о неразглашении? Значит, все-таки было, что скрывать?



Повод, по крайней мере, для расследования «британского дела» есть, и очень весомый. Только не надо быть большим провидцем, чтобы прогнозировать реакцию чиновников Всемирного антидопингового агентства по этому вопросу. Никаких пересмотров итогов лондонских Игр в плане результатов их хозяев не будет. Олимпиада без флага и с нейтральным статусом – это фишка придумана исключительно для российского спорта. Было бы иначе, ВАДА уже сегодня анонсировало бы серьезные разборки по следам публикаций Mail on Sunday.



Ничего подобного мы не видим. И вряд ли услышим об этом в будущем. Хотя так хотелось бы в этом ошибаться.