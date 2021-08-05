На доске за олимпийскими наградами. Как скейт стартовал на Играх

В 2016 году, во время Игр в Рио, долгожданное решение было принято - скейтбордингу пора влиться в олимпийскую семью. Что символично, одним из факелоносцев на той Олимпиаде стала серебряный призер нынешних Игр в Токио, бразильская скейтбордистка Райсса Лил. Правда, на тот момент девочке было всего 8 лет и участвовать в эстафете Олимпийского огня пришлось ее отцу, а Лил каталась вокруг него на доске. Но с тех пор мечты и планы всей семьи, по словам юной скейтбордистки, были сосредоточены только на Токио. Туда совсем маленькой спортсменке еще нужно было отобраться, и она это сделала - в ноябре 13-летняя Лил взяла «серебро» на домашнем ЧМ по скейтбордингу и отправилась в Японию, где и накатала уже второе значимое «серебро» в своей карьере. Так что за «золотом» Райсса, любимица скейт-легенды Тони Хоука, планирует отправиться в Париж в 2024 году. А пока на Олимпиаде в Токио самыми сильными и перспективными показали себя японки - тоже, кстати, 13 и 12 лет.

Вообще, женские заезды на дебютных для скейтбординга Играх получились насыщенными и, наверное, даже слишком экстремальными для привыкшей к классической программе Олимпиаде. Такого количества травм и падений, наверное, не было ни в одном другом олимпийском виде. Может потому, на финальных заездах девушек представители прессы устроили аншлаг, подобного ажиотажа у журналистов не удалось вызвать даже тяжеловесу-трансгендеру. И это еще финал остался без мировой звезды скейтбординга, пятикратной чемпионки мира и бывшей девушки Неймара Летиции Буфони, которую признали самой красивой участницей этой Олимпиады!

Мужские финалы вызвали не меньший интерес, но здесь без особой интриги и возрастных рекордов: «золотыми» стали японец Юто Хоригоме в дисциплине «стрит» и австралиец Киган Палмер в дисциплине «парк». Хотя два полускандальных момента все же случились. Во-первых, фанаты скейтбординга очень ждали дуэли пятикратного чемпиона мира Найджи Хьюстона и японца Юто Хоригоме. Но самый высокоплачиваемый скейтбордист в истории, или как его еще называют, «Леброн Джеймс скейтбординга» неожиданно для всех ничего не смог показать на своих любимых перилах и ступеньках. Во-вторых, на Олимпиаду отобрались два 46-летних спортсмена; датчанин Руне Глифберг, известный в мировом скейтбординге как «Датский разрушитель», и представитель ЮАР Даллас Оберхольцер. И если Даллас, по его словам, приехал в Токио, чтобы мама, наконец, начала им гордиться, то Глифберг, на счету которого аж 12 медалей чемпионатов мира, просто захотел вдохновить своим примером всех влюбленных в этот спорт вне зависимости от количества прожитых лет.

Действительно, скейтбординг - это спорт без возраста. Как утверждают большинство райдеров - со скейтом в руке ты перестаешь стареть. За примерами ходить далеко не надо, достаточно, посмотреть на 53-летнего Хоука, отца четверых детей, который недавно в рампе повторил свой легендарный трюк 1989 года - Олли 540 – полтора вращения в воздухе, удерживая скейтборд на ногах. Или открыть инстаграм другой американской легенды - 56-летнего Стива Кабальеро, отца троих детей, чтобы вдохновиться неуемной активностью пионера скейтбординга. Оба спортсмена, кстати, активно поддержали выход скейтбординга на новый уровень, пусть теперь и ограниченный определенными рамками и судейскими оценками. Ведь этот относительно молодой вид спорта для многих ассоциируется в первую очередь с уличной культурой, со своего рода протестом против каких-либо правил и ограничений. Именно поэтому включение скейтбординга в олимпийскую программу у многих вызвало больше вопросов, чем ответов. И в Токио спортсменам удалось доказать, что быть частью олимпийской семьи им более чем по силам. Это закономерный финальный аккорд для спорта с непростой и извилистой историей, спорта, который чуть не умер в 90-х годах, если бы не невероятные усилия вышеупомянутого Тони Хоука. А потому у американской легенды скейтбординга были все основания сказать в свое время, что это не «скейт» нуждается в Олимпийских играх, а Игры нуждаются в нем!

И сегодня, когда завершились финальные прокатки можно смело констатировать: Хоук был прав - дебют скейтбординга на многострадальной Олимпиаде в Токио не просто получился, а получился ярким, вдохнул новую жизнь в устоявшиеся традиции, привлек молодую аудиторию, и если Игры и должны были все-таки случиться, то во многом ради этого момента.