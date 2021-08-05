На доске за олимпийскими наградами. Как скейт стартовал на Играх

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига Европы 2-й тайм, 50' Кайрат 0 Алашкерт 0
Лига Европы 18:45 Яблонец 0 Селтик 0
Лига конференций 19:00 Тобол 0 Жилина 0
Лига Европы 19:00 Омония 0 Флора 0
Лига Европы 19:00 Линкольн 0 Слован Бр 0
Лига конференций 19:00 Локомотив Пл 0 Копенгаген 0
Лига конференций 19:00 КуПС 0 Астана 0
Лига конференций 19:00 Сочи 0 Партизан 0
Лига конференций 19:45 Эльфсборг 0 Вележ 0
Лига конференций 20:00 Лачи 0 Андерлехт 0
Лига конференций 20:00 Динамо Бт 0 Сивасспор 0
Лига конференций 20:00 АЕЛ 0 Карабах 0
Лига конференций 20:00 Войводина 0 ЛАСК 0
Лига конференций 20:00 ЦСКА С 0 Осиек 0
Лига конференций 20:00 Маккаби Х 0 ХБ Торсхавн 0
Лига конференций 20:00 Русенборг 0 Домжале 0
Лига конференций 20:00 Рига 0 Хайбернианс 0
Лига конференций 20:00 Витесс 0 Дандолк 0
Лига конференций 20:30 Трабзонспор 0 Мольде 0
Лига конференций 21:00 Пасуш де Ферре 0 Ларн 0
Лига Европы 21:00 Мура 0 Жальгирис 0
Лига конференций 21:00 Приштина 0 Будё-Глимт 0
Лига конференций 21:00 Шлёнск 0 Хапоэль Б-Ш 0
Лига Европы 21:00 Галатасарай 0 Сент-Джонстон 0
Лига конференций 21:00 Колос 0 Шахтёр Крг 0
Лига конференций 21:30 Гент 0 Рижская футбол 0
Лига конференций 21:30 Люцерн 0 Фейеноорд 0
Лига Европы 21:30 Рапид В 0 Анортосис 0
Лига конференций 21:45 Нью-Сейнтс 0 Виктория Пльзе 0
Лига конференций 21:45 Спартак Тр 0 Маккаби Т-А 0
На доске за олимпийскими наградами. Как скейт стартовал на Играх
05 августа 16:56
автор: Анастасия Ключникова

На доске за олимпийскими наградами. Как скейт стартовал на Играх

Скейт стал олимпийской дисциплиной впервые.

В 2016 году, во время Игр в Рио, долгожданное решение было принято - скейтбордингу пора влиться в олимпийскую семью. Что символично, одним из факелоносцев на той Олимпиаде стала серебряный призер нынешних Игр в Токио, бразильская скейтбордистка Райсса Лил. Правда, на тот момент девочке было всего 8 лет и участвовать в эстафете Олимпийского огня пришлось ее отцу, а Лил каталась вокруг него на доске. Но с тех пор мечты и планы всей семьи, по словам юной скейтбордистки, были сосредоточены только на Токио. Туда совсем маленькой спортсменке еще нужно было отобраться, и она это сделала - в ноябре 13-летняя Лил взяла «серебро» на домашнем ЧМ по скейтбордингу и отправилась в Японию, где и накатала уже второе значимое «серебро» в своей карьере. Так что за «золотом» Райсса, любимица скейт-легенды Тони Хоука, планирует отправиться в Париж в 2024 году. А пока на Олимпиаде в Токио самыми сильными и перспективными показали себя японки - тоже, кстати, 13 и 12 лет.

Вообще, женские заезды на дебютных для скейтбординга Играх получились насыщенными и, наверное, даже слишком экстремальными для привыкшей к классической программе Олимпиаде. Такого количества травм и падений, наверное, не было ни в одном другом олимпийском виде. Может потому, на финальных заездах девушек представители прессы устроили аншлаг, подобного ажиотажа у журналистов не удалось вызвать даже тяжеловесу-трансгендеру. И это еще финал остался без мировой звезды скейтбординга, пятикратной чемпионки мира и бывшей девушки Неймара Летиции Буфони, которую признали самой красивой участницей этой Олимпиады!

Мужские финалы вызвали не меньший интерес, но здесь без особой интриги и возрастных рекордов: «золотыми» стали японец Юто Хоригоме в дисциплине «стрит» и австралиец Киган Палмер в дисциплине «парк». Хотя два полускандальных момента все же случились. Во-первых, фанаты скейтбординга очень ждали дуэли пятикратного чемпиона мира Найджи Хьюстона и японца Юто Хоригоме. Но самый высокоплачиваемый скейтбордист в истории, или как его еще называют, «Леброн Джеймс скейтбординга» неожиданно для всех ничего не смог показать на своих любимых перилах и ступеньках. Во-вторых, на Олимпиаду отобрались два 46-летних спортсмена; датчанин Руне Глифберг, известный в мировом скейтбординге как «Датский разрушитель», и представитель ЮАР Даллас Оберхольцер. И если Даллас, по его словам, приехал в Токио, чтобы мама, наконец, начала им гордиться, то Глифберг, на счету которого аж 12 медалей чемпионатов мира, просто захотел вдохновить своим примером всех влюбленных в этот спорт вне зависимости от количества прожитых лет.

Действительно, скейтбординг - это спорт без возраста. Как утверждают большинство райдеров - со скейтом в руке ты перестаешь стареть. За примерами ходить далеко не надо, достаточно, посмотреть на 53-летнего Хоука, отца четверых детей, который недавно в рампе повторил свой легендарный трюк 1989 года - Олли 540 – полтора вращения в воздухе, удерживая скейтборд на ногах. Или открыть инстаграм другой американской легенды - 56-летнего Стива Кабальеро, отца троих детей, чтобы вдохновиться неуемной активностью пионера скейтбординга. Оба спортсмена, кстати, активно поддержали выход скейтбординга на новый уровень, пусть теперь и ограниченный определенными рамками и судейскими оценками. Ведь этот относительно молодой вид спорта для многих ассоциируется в первую очередь с уличной культурой, со своего рода протестом против каких-либо правил и ограничений. Именно поэтому включение скейтбординга в олимпийскую программу у многих вызвало больше вопросов, чем ответов. И в Токио спортсменам удалось доказать, что быть частью олимпийской семьи им более чем по силам. Это закономерный финальный аккорд для спорта с непростой и извилистой историей, спорта, который чуть не умер в 90-х годах, если бы не невероятные усилия вышеупомянутого Тони Хоука. А потому у американской легенды скейтбординга были все основания сказать в свое время, что это не «скейт» нуждается в Олимпийских играх, а Игры нуждаются в нем!

И сегодня, когда завершились финальные прокатки можно смело констатировать: Хоук был прав - дебют скейтбординга на многострадальной Олимпиаде в Токио не просто получился, а получился ярким, вдохнул новую жизнь в устоявшиеся традиции, привлек молодую аудиторию, и если Игры и должны были все-таки случиться, то во многом ради этого момента.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россияне Усман Нурмагомедов и Ислам Мамедов попали в топ-10 BellatorКолесниченко и Ромашина стали олимпийскими чемпионками в синхронном плаванииРоссийский борец Завур Угуев добрался до финала в весовой категории до 57 кгРоссийских велогонщиков дисквалифицировали на ОлимпиадеЖурова не смолчала о скандале с Тимановской: рубанула всю правдуПоднялась на пьедестал посмертно
Афоризм украинца Бубки нашей Анжелике не помог. Как Россия получила серебро вместо золота на Олимпиаде
Российская чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова не сумела выиграть турнир на Олимпиаде в Токио, неожиданно уступив американке Кэти Нэйджотт.
«Спартак» — это наши сливочные. Только, в отличие от «Реала», не по цвету формы, а по менталитету
Говорят, у «Спартака» самые преданные и фанатичные болельщики. А где они, почему молчат и чего ждут в ситуации, когда надо караул кричать?
«Только волейбольные люди поймут, в чем мы превзошли Бразилию». Автор победного мяча сборной России — о выходе в финал Олимпиады
Доигровщик Егор Клюка по горячим следам прокомментировал «Плеймейкеру» победу над бразильцами в полуфинале Игр в Токио.
Камбэк по-русски! Как наши волейболисты одержали выдающуюся победу над Бразилией и вышли в финал Олимпиады
В полуфинальном поединке олимпийского турнира в Токио российские волейболисты под руководством главного тренера Туомаса Саммельвуо снова обыграли Бразилию (первый раз – в групповом турнире) и теперь попробуют повторить золотой успех Лондона-2012.
Как Зарема выиграла войну у Попова, а «Спартак» попал на деньги
Уже после первого матча квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2) красно-белые почти лишились шансов на успех. И угодили в очередной скандал.
С VAR был бы разгром. «Спартак» по всем статьям проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов
Красно-белые уступили 0:2 и стоят на грани вылета из турнира на стадии квалификации.
Борец-депутат Рады отметил золото «русским» гопаком, украинских синхронисток назвали россиянками. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 4 августа на Олимпийских играх в Токио.
Олимпиада-2020: главные события 05.08.2021
5 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 21 виду спорта и будут разыграны 27 комплектов медалей.
Испугались самих себя… Как сборная России по волейболу проиграла бразильянкам и вылетела с Олимпиады
В четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио женская волейбольная сборная России в борьбе уступила Бразилии (1:3) и выбыла из борьбы за титул.
Наши русалки — космос! Как Светлана Ромашина стала шестикратной чемпионкой Олимпиады
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио, а Ромашина стала единственной в мире обладательницей шести золотых медалей Олимпиад в синхронном плавании.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика