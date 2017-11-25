Президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич отметил, что не считает необходимым отстранение сборной России от Олимпиады-2018.

Я где-то читал (надеюсь, я не ошибаюсь), что 0,7% российских спортсменов были когда-либо обвинены в применении допинга. Это означает, что, условно говоря, из-за семи провинившихся атлетов 993 останутся без Олимпиады.

Это аморально и противоречит закону. Мы должны дважды подумать перед тем, как применить коллективные санкции», - цитирует словенского функционера insidethegames.biz.

Отметим, что Янеш Косьянчич также занимает должность вице-президента Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Ранее сообщалось, что решение об участии России в Олимпиаде будет принято 5 декабря. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.