Субботина призналась, что плакала подобно Трусовой во время просмотра Олимпиады в Пекине

Российская синхронистка рассказала о своих эмоциях, которые она испытала во время просмотра Олимпиады в Пекине.

«Я очень эмоциональный человек. Все, что происходит вокруг, вызывает у меня эмоции, начинает поколачивать. Я смотрела фигурное катание со слезами на глазах, плакала вместе с (Александрой) Трусовой, скажу честно», - приводит слова Субботиной «Матч ТВ».

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.